Infiltrazioni e umidità nell'asilo, il municipio interviene ma l'Asl lo tiene chiuso

Qualche macchia di umidità e 4 sezioni di un asilo nido convenzionato con Roma Capitale sono state chiuse. E' stato un ponte della Liberazione impegnativo per decine di famiglie di Mezzocammino, a Roma sud, dove l'Asl Roma 2 ha deciso di sigillare metà dell'edificio di largo Amalia Camboni dopo le segnalazioni di genitori preoccupati.

L'asilo nido con 4 sezioni chiuse per l'umidità

L'asilo in questione è il "Calimero", gestito dalla cooperativa di Potenza "Nasce un sorriso", in convenzione con Roma Capitale, otto sezioni per bambini da 0 a 3 anni nel quartiere residenziale di Mezzocammino. Dopo Pasqua qualche genitore ("un po' troppo allarmato", commenta un residente e papà) ha contattato il distretto locale dell'Asl Roma 2 denunciando infiltrazioni dal tetto dell'edificio e conseguenti macchie di umidità. Una situazione che, dopo il sopralluogo degli ispettori di via Lipperini, ha portato alla chiusura.

A casa 80 bimbi durante il ponte

Inizialmente, come riferisce Alessandro Alocci, membro del direttivo locale di Azione e papà di una bambina iscritta al "Calimero", il rischio "era che venisse chiuso tutto l'asilo, ma per fortuna il municipio è intervenuto e si è limitato tutto a solo le 4 sezioni coinvolte dalle infiltrazioni" fa sapere. E così con una circolare del 19 aprile, la cooperativa ha informato dell'immediato provvedimento fino al 24 aprile. E così dallo scorso giovedì mamme e papà si sono ripresi i bimbi, in totale circa 80 e li hanno tenuti a casa, in attesa di novità.

Il municipio è intervenuto: "Ora tocca all'Asl"

Novità che sono arrivate alla fine di lunedì 24 aprile, in seguito ad un secondo sopralluogo dell'Asl Roma 2 all'asilo nido di Mezzocammino: la struttura rimarrà per metà inagibile anche il 26. Come fa sapere l'assessora alla scuola Paola Angelucci, infatti "il municipio è intervenuto nelle quattro sezioni - spiega a RomaToday - ripristinando lo stato dei luoghi e ha comunicato all'azienda sanitaria locale che gli spazi sono sistemati, ma sono loro a decidere. In ogni caso noi siamo pronti ad un intervento di manutenzione straordinaria, abbiamo i fondi e ricostruiremo il tetto dell'asilo. Era una cosa che dovevamo fare da tempo, ma aspettavamo un periodo lungo senza pioggia, almeno 10 o 15 giorni. Proprio la settimana prima dell'intervento dell'Asl avevamo fatto un monitoraggio e c'erano solo delle macchie di umidità, tanto che io stessa avevo suggerito di arieggiare le stanze. Ora è tutto ripulito e ridipinto. Se la Asl lascerà chiusa solo una delle sezioni, dove ancora non si è asciugato tutto, i bambini potranno andare nelle altre classi per qualche giorno". Ma non è stato così: il IX municipio dovrà tornare al nido, lavorando ancora e sperando che il terzo sopralluogo porti al via libera tanto atteso.