L'erba del nido supera il metro d'altezza, bimba di 3 anni punta da una zecca

Piccola disavventura per una bambina di 3 anni, iscritta al nido comunale "Il Giardino delle stelle" di largo Gianni De Luca a Mezzocammino. L'alunna, infatti, nella mattinata di giovedì 11 maggio è stata punta da una zecca e i genitori sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.

Bambina di 3 anni punta da una zecca

Una zecca nascosta nell'erba alta, anzi altissima, all'interno del giardino di un nido comunale di Mezzocammino ha trovato preda facile nel polpaccio di una bimba di 3 anni, mentre entrava a scuola. E' successo nella mattinata dell'11 maggio e a raccontarlo è il papà, Gino Cultrera: "Mia moglie è stata chiamata dalle maestre - dice - che l'hanno informata di aver trovato una zecca sulla gamba destra di nostra figlia e ci hanno chiesto di andarla a riprendere".

Il racconto del papà: "Erba altissima"

Così mamma e papà si sono precipitati, hanno portato la piccola al Sant'Eugenio dove è stata presa in consegna dai sanitari che hanno estratto il parassita e disinfettato la zona colpita, prescrivendo un controllo dopo 24 ore dal medico pediatra: "E' stata un po' una sofferenza per lei - continua Gino - perché un po' di attesa l'ha dovuta fare. Ma sono stati tutti bravissimi e l'hanno trattata bene". Ma come è stato possibile che una zecca si attaccasse così facilmente? "Nel giardino della scuola l'erba sarà alta 1 metro e 20 - continua Gino - ed è anche per questo che le maestre da tre giorni non fanno uscire gli alunni fuori. Consideri che all'età di mia figlia sono alti tra i 90 centimetri e il metro, scomparirebbero...".

Gli alunni non escono in giardino da giorni

Quindi oltre al danno di non poter giocare all'aria aperta con la bella stagione, anche la beffa di una zecca: "Dalla cancellata d'ingresso fino all'edificio - spiega ancora il papà - si deve fare una saluta, c'è un muretto che costeggia il giardino, probabilmente essendoci salita sopra si sarà presa la zecca in quel frangente". L'ultima volta che è stata tagliata l'erba "era prima che si dimettesse l'assessore all'ambiente Alessandro Lepidini, perché facemmo a lui la segnalazione e dopo un po' intervenne il servizio giardini". Lepidini si è dimesso a novembre in polemica con la costruzione del termovalorizzatore a Santa Palomba.

L'attacco della LcR: "Giunta comunale inconcludente"

La consigliera della Civica Raggi in IX, Carla Canale e il capogruppo capitolino Antonio De Santis hanno commentato l'accaduto: "Quel che è accaduto rende la misura dell'inconcludenza della giunta comunale - attaccano - che dispone il decentramento del verde pubblico senza dare le risorse adeguate. Chiediamo l'immediato sfalcio e la disinfestazione del giardino".