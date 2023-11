L'unica area giochi del quartiere è chiusa. Per il restyling ci vorrà ancora tempo

Il concetto di città dei 15 minuti risulta difficile da applicare in alcuni angoli di Roma. A Vitinia, per esempio, quasi 9mila residenti hanno solamente un'area ludica attrezzata. Anzi, avevano. Perché da oltre due anni lo scivolo centrale è interdetto, ma da circa un mese tutto lo spazio è off-limits e la comunità attende i lavori promessi dal municipio: dovranno avere pazienza.

L'unica area ludica di Vitinia è inaccessibile

Pavimento anti urto dismesso e pericolante, giostre rischiose, secchioni sempre stracolmi. A via Casola Valsenio, nel centro dell'ex borgata di Roma sud, nel IX municipio, c'è un'area ludica che potrebbe essere il gioiello della zona, ma non lo è. Tra il 2021 e il 2022 se ne è occupato il comitato di quartiere, incaricato ufficialmente dall'amministrazione Cinquestelle, ma lo scorso anno i volontari hanno gettato la spugna. Anche perché le condizioni dell'area ludica non erano più sicure per bambine e bambini e la Polizia Locale di Roma Capitale ha dovuto recintare tutto con gli ormai familiari nastri arancioni.

Il CdQ attende la riqualificazione

"Era diventata un'iniziativa troppo onerosa per noi - spiega il presidente del Cdq Vitinia, Giuseppe Montoro - perché ci toccava anche svuotare i secchioni, tra l'altro non censiti quindi risultano abusivi e Ama non veniva a svuotarli. Per di più, molti incivili venivano a sversare lì i rifiuti, soprattutto nel periodo di crisi della raccolta che ha coinvolto anche il nostro quartiere. A inizio marzo 2023 abbiamo fatto un'assemblea con la presidente del IX Di Salvo, ci è stato promesso che sarebbero partiti i lavori di rifacimento, con fondi stanziati. Stiamo ancora aspettando".

Un solo parco giochi per 8mila abitanti

Un'attesa nervosa quella dei cittadini di Vitinia. I 440 mq dell'area ludica di via Valsenio sono gli unici a disposizione per l'intero quartiere. Altrove, bambine e bambini non hanno un posto dove giocare su scivoli e altalene, non per esempio a via Lagosanto, dove un progetto lanciato da un'associazione di abitanti sta dando vita ad un luogo di qualità, ma ad oggi accessibile solo a ortisti e tesserati dell'Aps "I Giardini di Lagosanto".

"I lavori si faranno, i fondi ci sono"

A Vitinia dovranno avere ancora molta pazienza. Interpellata da RomaToday, l'assessora ai lavori pubblici del IX municipio, Paola Angelucci, ha promesso che l'area ludica è tra le prime che verranno realizzate, ma l'iter è ancora in fase iniziale: "I soldi sono a bilancio, oltre 100mila euro - spiega - ma siamo in fase di progettazione. Una volta approvato il progetto, la giunta dovrà approvare una delibera e accendere il mutuo per il finanziamento. Si farà sicuramente, ma i tempi non posso ancora fornirli". Ipoteticamente nel corso del 2024, sempre che le procedure d'appalto siano sufficientemente veloci. "Purtroppo l'area di via Casole Valsenio era già interdetta quando siamo arrivati - conclude l'assessora - e quando abbiamo iniziato a fare un giro di tutte le aree ludiche del municipio, ci siamo resi conto che quella di Vitinia era inagibile per la pericolosità, quindi è stato rinnovato il diniego all'accesso pubblico, era necessario per la sicurezza dei bambini".