Torrino Mezzocammino, sistemata l'area giochi: ma i giardinieri del comune sono arrivati solo per la Sindaca

Altalene e scivoli sono tornati al loro posto nel parco Corto Maltese. Il municipio ha provveduto a ripristinare gli arredi ludici che erano stati rimossi.

L'area giochi sistemata da Roma Capitale

“Grazie all’appalto da 1 milione di euro stiamo intervenendo in tante aree gioco che si trovano parchi e nelle aree verdi di Roma” ha spiegato la sindaca, mostrando proprio l’area dedicata al celebre personaggio ideato dal fumettista di Hugo Pratt. “ E’ stata riqualificata con nuove attrezzature e restituito ai residenti. Sono state montate nuove altalene, una delle quali inclusiva, installati una struttura con torrette e scivoli e altri giochi, che consentiranno ai bambini di trascorrere del tempo all’aperto divertendosi”.

Giardinieri intervenuti per l'arrivo della Sindaca

Nelle immagini postate dalla sindaca, si nota anche un giardino perfettamente curato. A sistemaro in quel modo, hanno provveduto i giardineri di Roma Capitale. Si sono visti nel parco del Torrino Mezzocammino, proprio in occasione dell’inaugurazione dell’area verde. “Erbacce e piante infestanti nel parco sono state rimosse solo per la visita della Raggi” non aveva mancato di sottolineare il consigliere capitolino Davide Bordoni (Lega). Una circostanza che è stata confermata da molti residenti.

Chi fa la manutenzione dei parchi

“Il servizio giardini ha effettuato uno sfalcio straordinario in vista dell'inaugurazione alla quale hanno presenziato, oltre a noi del CdQ, l'assessore Fiorini, il il presidente D'Innocenti e il responsabile dell'ufficio aree ludiche del comune di roma” ha ricordato il presidente del COmitato di Quartiere Francesco Aurea. “Di norma il parco, insieme ad altri due nel quartiere, è manutenuto dal comitato in grazie ai fondi regionali”. In tutto si tratta di otto ettari, suddivisi in tre aree verdi, Corto Maltese, parco Valentina e parco Lupo Alberto, a cui provvedono proprio i residenti. Tra mille difficoltà.

Parco chiuso per un mese

“Il problema infatti è che tali fondi non sono sufficienti ed arrivano con estremo ritardo, per cui cerchiamo di fare il possibile - ha sottolineato il presidente del CdQ - facendo leva sulle donazioni dei residenti”. E’ merito loro se le tre aree verdi, vengono manutenute. Al Campidoglio, il merito di aver sistemato l’area ludica. Anche se per farlo, non hanno mancato di evidenziare i consiglieri leghisti del Municipio VII Piero Cucunato ed Alessandra Tallarico, il Comune “ha chiuso il parco per un mese”.