Nel sottopasso allagato restano tutti bloccati: “S'impantanano anche mezzi di soccorso”

“Si è impantanato anche il mezzo di soccorso”. Succede a Vitinia, nel quadrante sud della Capitale, in un’area verde che si sviluppa sul confine tra il Municipio IX e X.

La segnalazione

Qui i residenti lamentano un problema: “Il tratto finale di via del Risaro è vietato al transito, ma nessuno rispetta il divieto ed il risultato è che, quando piove, le auto restano impantanate sotto il ponticello” racconta Mario Pericolini, già presidente del Comitato di Quartiere di Vitinia. Gli episodi del genere, chi abita in quel quadrante, ha quasi smesso di contarli.

Bloccato anche un carro attrezzi

“Nell’ultimo mese è successo una mezza dozzina di volte. L’ultima venerdì pomeriggio, con un furgone che è rimasto bloccato – spiega Pericolini – è arrivato il mezzo di soccorso ed a sua volta ha avuto grosse difficoltà ad uscire. Avrà impiegato tre ore a liberare il camioncino ed a districarsi, a sua volta, per rimergere dal fango”. Perché quella, dove rimangono tutti bloccati, è una strada di campagna, dove pascolano le pecore. Come quelle che si sono trovate a transitare davanti il sottopasso e che, i residenti, hanno fotografato.

I divieti non rispettati

La zona è inoltre attraversata dal sentiero naturalistico “Trilussa”, recentemente istituito dall’ente regionale RomaNatura. E' un percoso ciclopedonale che si sviluppa nella valle del Risaro, tra la Colombo e la Pontina Vecchia. Ed è un'area soggetta ad allagamenti. “Vediamo spesso passare dei mezzi qui, ma non dovrebbero – prosegue Pericolini – purtroppo i cartelli che ne vietano l’accesso non sono molto visibili”. Il risultato è che, come raccontano i residenti di Vitinia, alcuni finiscono per pagarne le conseguenze. Restando bloccati nel fango.