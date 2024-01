Vitinia e Laurentino unite dal dimensionamento scolastico: "Una follia, sono distanti 12 km"

Ci sono circa 12 km a dividere l'istituto comprensivo "Tacito Guareschi" e quello "Domenico Bernardini", il primo serve la comunità residente a Vitinia, il secondo quella dell'ex Laurentino 38. Eppure la Regione Lazio, in sede di dimensionamento scolastico approvato il 4 gennaio, ha deciso di accorparli. Una scelta accolta malissimo dal IX municipio, che ha già chiesto alla Pisana di tornare sui suoi passi.

La Regione accorpa due scuole nel IX municipio

Il dimensionamento scolastico mira a razionalizzare le spese e in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, a rimetterci sono quelle scuole con meno di 900 iscritti. Nel caso della "Tacito Guareschi" di Vitinia e della "Domenico Bernardini" di Laurentino Fonte Ostiense, ex Laurentino 38, la soglia minima non viene raggiunta in entrambi i plessi. E così la nuova realtà, che acquisirà anche un nuovo nome su decisione dell'Ufficio scolastico regionale, avrà un solo dirigente scolastico, un solo Dgsa (direttore servizi generali amministrativi) e una sola segreteria.

La reazione politica

Già nel pomeriggio del 4 gennaio si erano levati gli scudi dal IX municipio. Nonostante dai consigli d'istituto delle due scuole e quindi dall'amministrazione dell'ente non fossero arrivate richieste di alcun genere, con tanto di ratifica di Roma Capitale, dalla Pisana hanno buttato nel calderone anche il territorio dell'Eur. "Follia accorpare questi due istituti - commenta l'indomani Paola Angelucci, assessora alla scuola - è un atto di spregio nei confronti delle bambine e dei bambini, di due comunità scolastiche fondamentali per i rispettivi territori".

"I due plessi sono troppo distanti"

A preoccupare sono le conseguenze logistiche e amministrative. Essendo il plesso del Laurentino più grande di quello di Vitinia, va da sè che con ogni probabilità gli uffici saranno in questa sede. Chi vive a Vitinia, a 12 km di distanza quasi, dovrà spostarsi ogni volta per sbrigare qualsiasi pratica o per parlare con la dirigenza. "Lo stesso sarà per il personale scolastico impegnato nella didattica - conferma Angelucci -. Anche perché l'organico sarà stabilito in base al totale degli iscritti, non al fatto che esistono due sedi. Quindi anche gli insegnanti faranno su e giù tra due sedi lontane tra loro e non ben collegate. Stiamo parlando di due realtà territoriali completamente differenti. A Vitinia avere un plesso di riferimento è importante, perché serve un quartiere che è quasi una comunità montana: chi vive lì, porta i figli a scuola lì, non altrove. Anche per questo è difficile mantenere un certo standard numerico nelle iscrizioni".

L'appello a Rocca

Per Angelucci "la futura gestione delle scuole qui da noi sarà ancora più complessa, anche perché ci sono altri istituti sottodimensionati. Ma noi abbiamo un'estensione maggiore di Milano, non si può accorpare qui, con distanze di chilometri tra un quartiere e l'altro. Si fa cassa sulla pelle della scuola pubblica. Chiediamo alla Regione di ripensarci e fare dietrofront".