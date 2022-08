Rimuovere i cavi dei sottoservizi costa troppo, slittano ancora i lavori nella strada chiusa dal 2015

La chiusura parziale di via Nairobi all'Eur potrebbe presto diventare il disservizio record di Roma. Sono passati quasi sette anni, ma per colpa dei cavi dei sotto servizi che passano nella galleria potrebbe ancora essere inaccessibile.

La strettoia, che riduce la strada a una sola corsia nel tratto tra largo Sri Lanka e piazzale dell'Umanesimo, si era resa necessaria con l'installazione dei jersey di cemento per il cedimento strutturale del cunicolo che ospita il cablaggio di diverse aziende. Negli anni sono stati stanziati fondi, ma non fatta la gara. Quando poi è stata indetta la gara, sono emersi problemi prima non verificati.

L'ultimo in ordine di tempo è il costo enorme che il Campidoglio dovrebbe sostenere per la rimozione dei cavi. Una novità che sa di beffa, come fa sapere il presidente della commissione mobilità del IX municipio, Giulio Corrente: "La servitù di passaggio dovrebbe avere un costo - spiega a RomaToday - stabilito da un contratto che le aziende firmano con Roma Capitale. Purtroppo l'unica che lo ha sempre rispettato, forse perché è partecipata dal comune, è Areti. Tutti gli altri, invece, non hanno mai pagato. Il motivo non è chiaro, dobbiamo approfondire. Nonostante ciò, ci sono ditte che hanno presentato il conto per rimuovere i cavi, parliamo di cifre superiori ai 100.000 euro ciascuna e dovrebbe tirarli fuori l'amministrazione".

In pratica il costo della rimozione rischierebbe di superare quello dell'appalto per la messa in sicurezza della galleria. Per questo durante l'ultima commissione municipale del 3 agosto si è pensato ad un "piano B". Fare i lavori senza spostare i cavi. E' possibile? "Sì - risponde Corrente, esponente di Europa Verde - ma per avere risposte definitive dobbiamo aspettare, ci sono persone in ferie". Entro la prima metà di settembre il dipartimento Simu darà notizie. A dicembre la strettoia di via Nairobi compirà ufficialmente sette anni. Potrebbe arrivare a otto.