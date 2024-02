Eur, c'è la data di riapertura al traffico di via Nairobi

Ci sono voluti quasi dieci anni, ma finalmente uno dei cantieri infiniti di Roma sud sta per vedere la sua felice conclusione. Via Nairobi, parzialmente chiusa dal 2015, è pronta a tornare completamente percorribile.

Via Nairobi riapre al traffico

Nove anni fa il Comune aveva dovuto restringere la carreggiata nel tratto tra largo Sri Lanka e piazzale dell'Umanesimo. Siamo all'Eur, tra il laghetto e l'ospedale Sant'Eugenio, quadrante popolato e trafficato, ricco di attività commerciali, scuole e uffici, anche di grandi dimensioni. Un tratto di cunicolo che ospita il cablaggio di diversi sottoservizi aveva ceduto, rendendo necessaria l'installazione di transenne, poi tramutatesi in new jersey di cemento, per impedire il transito veicolare. Dopo problemi amministrativi, burocrazia elefantiaca e varianti di progetto, ora si vede la luce in fondo al tunnel.

L'ultimo intoppo: i cavi "fantasma"

Un anno e mezzo fa l'ultima criticità a causare forti rallentamenti era legata proprio ai cavi dei sottoservizi. Il dipartimento lavori pubblici si era reso conto della presenza di numerosi cablaggi non identificati, ma soprattutto si era fatto due conti sulla spesa da sostenere per rimuoverli, dato che le aziende proprietarie non hanno mai pagato la servitù di passaggio, tranne Areti. La spesa avrebbe superato l'ammontare totale dell'opera. Così si è scelto di proseguire senza spostare tutti i cavi. Scelta che ha comportato una variante al progetto.

La variante che ha fatto perdere tempo

"Già a novembre il responsabile del procedimento ci aveva assicurato che entro fine febbraio avrebbero concluso tutto - spiega Giulio Corrente, presidente della commissione mobilità e lavori pubblici in IX - comunicando che si era sciolto il nodo relativo alla variante. Si è resa necessaria, infatti, per poter effettuare il lavoro in modalità differenti, dato che i cavi non si sarebbero più mossi". Solo Areti lo ha fatto, utilizzando un bypass esterno. Questa modifica del percorso, però, ha avuto anche un risvolto positivo: "Ci ha permesso di risparmiare dei soldi - conferma Corrente - che sono stati utilizzati per riqualificare i marciapiedi e il manto stradale".

Quando riapre tutta via Nairobi

Una volta finito il rifacimento della superficie stradale, circa 50-60 metri di tratto, il 20 febbraio le macchine potranno tornare a circolare su entrambe le corsie della carreggiata: "Abbiamo pressato affinché si ripristinino anche tutti i parcheggi bianchi esistenti fino al 2015 - aggiunge Luca Bedoni, presidente del consiglio municipale - perché in quella zona ci sono moltissimi uffici, c'è l'Eni, c'è l'ospedale e non si poteva continuare a far mancare un servizio fondamentale. Inoltre, come ovvio, è stato chiesto di ripristinare anche la fermata dell'autobus con relativo servizio pubblico".

Angelucci: "Si percepiranno i benefici della riapertura"

"E’ una storia piena di inciampi quella di via Nairobi - commenta l'assessora a mobilità e lavori pubblici Paola Angelucci -. In questi due anni e mezzo di amministrazione abbiamo dovuto superare i sondaggi idrogeologici, poi i problemi di competenze relativi ai sottoservizi. Messe insieme tutte le potenzialità delle aziende, ognuno ha fatto la propria parte, si è consolidata la galleria affinché non fosse più soggetta ad ammaloramento. Fatto questo ora si chiude e si rifà il manto stradale con i marciapiedi adiacenti. Ci saranno lavori anche in aree vicine a via Nairobi. Siamo stati molto attenti a questo ripristino, è una via centrale che conduce all’ospedale ed è una scorciatoia per arrivare dai quartieri della Laurentina fino all’Eur. Si percepirà il beneficio della riapertura sicuramente".