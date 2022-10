Vandali nell'istituto tecnico di Roma Sud: 74 finestre rotte ed estintori svuotati

Durante il weekend tra il 22 e il 23 ottobre ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto tecnico commerciale "Arangio Ruiz" di viale Africa all'Eur e hanno danneggiato gli esintori nei corridoi. Non paghi, hanno usato gli stessi estintori per spaccare ben 74 vetri delle finestre.

L'episodio è stato denunciato dalla scuola, che per l'impraticabilità dei locali ha dovuto riorganizzare la didattica di numerose classi. Sull'episodio è intervenuto il delegato alla scuola di Roma Città Metropolitana e consigliere capitolino del Pd Daniele Parrucci: "Condanniamo con forza quanto accaduto durante la scorsa notte -. Un atto di vandalismo inaudito che paralizza le lezioni e mette in difficoltà una intera comunità scolastica. Siamo vicini della dirigente Rejana Martelli che in queste ore sta denunciando l’accaduto alle autorità competenti, impegnandoci a ripristinare al più presto il normale funzionamento della scuola".

Il 12 gennaio scorso episodio del tutto simile, con il blitz dei vandali che costrinse la scuola alla didattica a distanza per inagibilità delle aule. "Azioni come questa rallentano il nostro lavoro quotidiano - prosegue Parrucci -, mettendo in difficoltà tutti gli altri istituti scolastici dove siamo impegnati in interventi ordinari e straordinari. Un clima che ci preoccupa, che in queste ore ha interessato anche il Liceo Augusto dove sono stati cancellati con vernice nera il murales raffigurante Pier Paolo Pasolini, Enrico Berlinguer e Nilde Iotti. La scritta 'Augusto fascista' è la firma di un atto non solo da condannare ma che dobbiamo necessariamente respingere con forza per conservare la nostra cultura di libertà e dei valori dell’antifascismo".

"Esprimiamo piena condanna del vile episodio di vandalismo estremo - scrivono in una nota l'assessora alla scuola del IX Paoa Angelucci e la presidente Titti Di Salvo - una scuola inagibile ed offesa. Il municipio esprime tutta la propria vicinanza e solidarietà alla dirigente, ai docenti, ai collaboratori, alle studentesse e agli studenti del Ruiz che non permetteremo di umiliare ancora. Chi colpisce la scuola, colpisce l'intera comunità".