Vandali al quartiere Giuliano Dalmata: sfregiata l'opera sull’esodo

Vandali scatenati nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma dove nella notte ignoti hanno colpito ed in parte distrutto l’opera sull’esodo dall’Istria, Fiume e Dalmazia realizzata dall’artista Amedeo Colella. La teca in vetro che protegge il mosaico è stata danneggiata. Da tempo i comitati e le associazioni di zona denunciavano la presenza di gruppi notturni di disturbatori.

Sfregiata l'opera sull'esodo

“Fermo restando che la sicurezza urbana va garantita in tutti i quartieri appare ancora più grave che sia oggetto di tali atti il museo diffuso dell’ex villaggio Giuliano Dalmata che è un vero scrigno di storia e cultura da difendere e tutelare”, ha commentato il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo. Da qui la richiesta al sindaco, al prefetto e a tutte le autorità competenti di intervenire “con decisione per ripristinare la sicurezza e la quiete nel quartiere Giuliano dalmata ed in ogni zona della Capitale con analoghi problemi”.