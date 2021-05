Torrino, completati i lavori su viale della Grande Muraglia

Via della Grande Muraglia è stata riqualificata. La strada collega l’Eur con il Torrino e per quest’ultimo rappresenta la principale arteria di traffico. La sua percorrenza, in auto o a piedi, era diventata complicata per la presenza di dossi, buche e ormaiature.

I lavori del Comune

I lavori sono ormai pressocchè conclusi ed hanno interessato i marciapiedi e la strada, nel tratto compreso tra il cavalcavia che attraversa il fosso del Vallerano e l’Eur. “Era un intervento che il quartiere aspettava da almeno dieci anni” ha commentato la Sindaca Raggi. “Il Dipartimento Lavori Pubblici si è occupato di riqualificare il manto stradale del cavalcavia e delle rampe - ha chiarito l’assessora capitolina Linda Meleo - ed ha riallineato e rimesso in quota i marciapiedi che ora potranno essere percorsi in sicurezza anche dai passeggini” ha spiegato la titolare della delega ai Lavori pubblici in Campidoglio.

Il dilemma del Municipio

La maggior parte degli interventi sono stati realizzati dal Municipio IX. “Dovevamo rifare la strada ma avevamo un problema legato alle radici degli alberi presenti nello square centrale. Avevano rovinato il ciglio del marciapiede e questo ci metteva difronte ad un’alternativa: il taglio o la rinuncia ad una corsia per senso di marcia. Ma nessuna della due ipotesi - ha spiegato il minisindaco Dario D'Innocenti - ci è sembrata convincente”.

La soluzione per salvare la corsia e gli alberi

Decisi a salvare gli alberi, senza rinunciare allo spazio destinato alle auto, il Municipio ha individuato una sorta di terza via. “Abbiamo deciso di recuperare solo 15 centimetri per ciascun lato. Poichè tuttavia rischiavano di non essere sufficienti, abbiamo rinunciato ai cigli in travertino, e li abbiamo sostituiti con dei parapedonali”. Le radici, lasciate libere, non finiranno per dissestare lo square centrale, salvando comunque gli alberi. “La cosa positiva è stata che, una volta completato il nostro intervento - ha rimarcato il presidente D'Innocenti - è partito quello sul cavalcavia da parte del Comune”. Il succedersi dei due interventi, consegna al quartiere una strada più sicura. Per pedoni ed automobilisti.



