Via Bonn riapre dopo sei anni ma nella strada i tombini sono stati asfaltati

Le transenne non ci sono più. Via Bonn, dal 15 giugno, è tornata interamente transitabile. Dopo sei anni i residenti del Torrino Nord possono percorrere nei due sensi la strada che dà accesso alle abitazioni costruite sopra la collina. La strada è stata riaperta ma ora, ad essere chiusi, sono i suoi tombini.

Tombini ostruiti

“Su cinque tombini presenti sul lato destro dalla strada ce ne sono tre che sono completamente ostruiti – ha fatto notare il consigliere di Fratelli d’Italia Federico Rocca – dopo una lunghissima attesa, è questa la condizione a cui è stata restituita la strada. Mi chiedo cosa abbia controllato l’amministrazione quando han ripreso in carico la strada su cui, fino al giorno prima, era presente il cantiere”.

Sei anni di attesa

La strada era stata chiusa nel 2017, su disposizione dei vigili del fuoco, a causa del cedimento del manto stradale. La sua sistemazione si è rivelata più complicata del previsto e per anni si sono susseguiti annunci, puntualmente disattesi, sulla data di riapertura. Operazione che è riuscita all’amministrazione in corso che, con la presidente municipale Titti Di Salvo, ha ricordato gli interventi messi in campo durante due consiliature.

“A fine 2021 erano partite le opere strutturali di stabilizzazione del versante, con un investimento di circa 300mila euro – ha ricordato con un post la presidente Di Salvo – A maggio invece – sono stati avviati i lavori di riqualificazione del manto stradale e di realizzazione dei marciapiedi con un impegno di circa 110mila euro. E oggi (il 15 giugno ndr) la riapertura, qualche giorno prima di quanto annunciato con il comunicato stampa di maggio”. In una precedente nota infatti la minisindaca, insieme all’assessora capitolina Ornella Segnalini, avevano infatti previsto la fine del cantiere per luglio.

Rischio allagamenti

La buona notizia dei lavori, dopo sei anni, terminati con qualche giorno d’anticipo sull’ultimo annuncio, viene in parte inficiata dallo stato in cui viene consegnata la strada. Il manto stradale è rifatto, la segnaletica orizzontale è ripristinata, i marciapiedi sono sistemati ma, i tombini, sono ostruiti. “Via Bonn è una strada che si sviluppa su una forte pendenza e purtroppo sarà in grado di ricevere l’acqua solo su un lato. Con le piogge di questi giorni sarà quindi facile prevedere, a valle, degli allagamenti – ha sottolineato il consigliere Federico Rocca – Mi chiedo davvero come abbiano fatto a non controllare ed a chiedere alla ditta, prima di riaprire la strada, di disostruire tutti quei tombini”. Aver chiuso i lavori con qualche giorno d’anticipo, dopo anni d’attesa, è una buona notizia. Averlo fatto senza aver verificato com'è stata asfaltata la strada, invece, lo è un po’ meno.