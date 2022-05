Torrino, il cantiere di via Bonn si concluderà a luglio. Ma sulla riapertura nessuna previsione

Quando, i residenti del Torrino Nord, potranno ripercorrere via Bonn, chiusa ormai da cinque anni? Una data certa non si può fissare. Per ora, a seguito della commissione mobilità e lavori pubblici municipale del 18 maggio, quello che è possibile sapere è che per fine luglio il cantiere per la messa in sicurezza della sede stradale verrà concluso.

A farlo sapere è il dipartimento Simu di Roma Capitale, invitato dal presidente della commissione Giulio Corrente (Europa Verde) a relazionare sullo stato dell'arte. La buona notizia riferita dall'ingegner Sani è che l'iter amministrativo necessario per approvare l'integrazione di spesa (25.000 euro) richiesta dalla ditta titolare dei lavori, a causa della scoperta di una falda acquifera più estesa del previsto proprio sotto l'area di cantiere, si è concluso felicemente. Un lavoro che gli uffici competenti hanno impiegato sessanta giorni per portare a termine.

Adesso la ditta riprenderà a lavorare, con circa venti giorni di proroga rispetto alla conclusione naturale del contratto d'appalto. "E' verosimile che entro la fine di luglio l'intervento potrà essere terminato - riferisce Corrente -. A seguire avverrà il collaudo, per il quale è già stato incaricato il professionista, il nulla osta della Polizia Locale ed il ripristino della segnaletica: qusti ultimi due interventi in carico al Municipio. La commissione ha richiesto al rappresentante del Simu di essere aggiornata nel caso intervenissero eventuali modifiche a questa tempistica d'intervento".

Se i tempi per la fine dei lavori sono (quasi) certi, per tutto ciò che verrà dopo resta l'incognita: c'è un collaudo da fare ("faremo in modo di essere più veloci possibile", ha promesso Sani del dipartimento) che si compine di due fasi. La prima è quella generalmente più complessa e delicata, interessando la tenuta statica delle opere strutturali in cemento. Dopodiché sarà lo stesso ingegner Sani a produrre un certificato di regolare esecuzione. Anche dopo aver espletato tutta questa fase post-cantiere, via Bonn non sarebbe ancora fruibile dagli automobilisti e dai pedoni, perché la palla passerebbe al municipio IX che ha come compito quello di verificare che la segnaletica orrizontale e verticale sia presente e corretta e aspettare l'ok della polizia locale di Roma Capitale. Quanto ci vorrà non è possibile prevederlo.