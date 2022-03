Torrino, slittano (ancora) i tempi per la riapertura della strada interrotta da oltre 4 anni

Il cantiere di via Bonn al Torrino va a intermittenza: non si fa in tempo ad annunciarne la ripartenza che subito spunta un intoppo che lo interrompe e fa slittare la riapertura della strada, cruciale per gli spostamenti degli abitanti di Torrino Nord e "off limits" da oltre 4 anni. Infatti, dopo l'annuncio dell'ennesimo via a metà febbraio, ecco che il 17 si è subito fermato, come emerso dall'ultima commissione Mobilità, Lavori Pubblici e Periferie del IX.

L'assessora Paola Angelucci a RomaToday aveva indicato aprile come mese buono per vedere nuovamente transitare le auto e i pedoni lungo la strada, ma appena gli operai si sono rimessi a lavoro è stata individuata una falda acquifera sottostante la collina su cui si inerpica la strada, "già rilevata in fase di sondaggio ma di maggiore entità rispetto alla prima valutazione" fa sapere Giulio Corrente di Europa Verde, presidente della commissione.

"La falda necessita di un intervento di consolidamento - prosegue l'esponente della maggioranza di largo Benenson - di importanza superiore, non previsto dall'appalto in essere e pertanto si è dovuti ricorrere a un'integrazione economica, già approvata". In parole povere sono 25.000 euro in più per i quali sono necessari "passaggi formali e burocratici in fase di definizione senza i quali non è possibile proseguire la lavorazione" conclude Corrente.

Ma questa "scoperta" e i passaggi burocratici quanto tempo faranno perdere al cantiere? Secondo il presidente della commissione, circa un mese. Se non ci saranno altre brutte sorprese, quindi, via Bonn tornerà fruibile durante il mese di maggio, esattamente cinque anni dopo la sua chiusura.