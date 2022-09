Che fine farà il casale abbandonato (e vandalizzato) del Torrino nord

Un casale ristrutturato dal Consorzio Torrino Nord trent'anni fa, consegnato al dipartimento patrimonio di Roma Capitale nel 2010, poi rimasto vuoto. E così vandalizzato, riempito di scritte, luogo di bivacchi. A viale Città d'Europa c'è un "mostro" che potrebbe essere un luogo di opportunità per un intero quadrante, ma non si vede un futuro a breve.

La denuncia del comitato di quartiere sul degrado del casale

Il comitato di quartiere da tempo denuncia il degrado e l'abbandono del casale. "In questi anni ci sono state ripetute forzature delle porte - racconta Pietro Ragucci, il presidente -, fatto scritte, atti vandalici. Recentemente hanno riaperto di nuovo le porte sia al piano inferiore sia superiore, attualmente è ancora così. Come Cdq abbiamo chiesto sia al dipartimento sia al IX municipio di metterlo in sicurezza, anche la forza pubblica è stata avvisata. Siamo in attesa".

La società che ha vinto il bando ma aspetta di visitare il casale

Nel 2015 venne pubblicato un bando per concedere la gestione della struttura. I primi in graduatoria rinunciarono quasi subito, i secondi invece presentarono una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) ma gli venne respinta, perché avrebbero voluto realizzare un punto ristoro e il piano regolatore non lo permetteva. Così di recente il dipartimento ha chiamato i terzi: "L'associazione si chiama Eps Opes - fa sapere Ragucci - si occupano di educazione allo sport. Hanno risposto positivamente, ma devono ancora fare il sopralluogo". A confermarlo è anche il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca: "Devono vedere in che condizioni è il casale - spiega - perché l'ultima volta fu ai tempi del bando, la situazione da quel momento è cambiata. Dopo il sopralluogo, riceveranno le chiavi".

L'appello del municipio: "Lo prendiamo noi, così è un luogo inutile e pericoloso"

Il municipio ha dato disponibilità, in caso di problemi anche con Eps Opes, a prendere in carico il casale: "La situazione è indubbiamente complessa - fa presente la presidente Titti Di Salvo - e dobbiamo ancora esaminare bene i contorni. La mia intenzione, però, è chiedere il conferimento del casale. Sì, ci sono dei bandi conclusi, vinti da associazioni che si sono ritirate, poi a dicembre 2021 è stata firmata la determina di riconoscimento nei confronti di una nuova società, ma non ci sono ancora novità. Abbiamo chiesto al dipartimento di conoscere bene la situazione e in caso di prenderlo noi". Sulle condizioni attuali, la presidente del IX spiega che "così com'è non è solo inutile al territorio - continua - ma anche pericoloso. Il Cdq ci sollecita spesso per fare i lavori, ma noi abbiamo bisogno dell'autorizzazione comunale. Viviamo una situazione paradossale: ci mancano gli spazi per attività, servizi, esposizioni, coworking, ma siamo pieni di luoghi pubblici inutilizzati".