La piazza occupata dai camper abusivi diventerà un parcheggio per pellegrini

Potrebbe essere vicina la soluzione di piazza Ezio Tarantelli a Decima, di fronte alla fermata del trenino Roma-Lido.

La riqualificazione di piazza Tarantelli

Da quasi 15 anni, infatti, l'area che un tempo era dedicata alla sosta dei camper, versa ciclicamente in condizioni di abbandono e degrado, tra insediamenti abusivi e microdiscariche. Più volte il comitato di quartiere ha denunciato la situazione, chiedendo un intervento deciso e definitivo. Adesso, anche grazie al Giubileo, potrebbe verificarsi una svolta.

Abusivi da sgomberare

Come ha spiegato il vicepresidente del IX, Augusto Gregori, il 22 gennaio è partita una nuova nota da parte della giunta agli uffici dipartimentali e alla Polizia Locale, in seguito ad un sopralluogo compiuto con i vigili. "Avevamo fatto andare via alcuni abusivi - fa sapere Gregori - ma dopo qualche giorno sono tornate ancora più persone". Una dinamica che si ripete.

Una mano dal Giubileo

Una terra di nessuno dove, nel febbraio 2022, una giovane donna con deficit cognitivo subì una molestia sessuale da parte di un uomo che la costrinse ad un rapporto orale in auto, sotto minaccia di una scacciacani priva del tappo rosso. "Mesi fa abbiamo approvato una direttiva di giunta - rassicura Gregori - in base alla quale piazza Tarantelli verrà sgomberata, bonificata e messa in sicurezza con una recinzione e un sistema di videosorveglianza/telerilevamento. Dopodiché sarà riqualificata, per farla tornare ad essere un'area di sosta per camper soprattutto in vista del Giubileo e dell'arrivo di moltissimi turisti e pellegrini. Un'area gestibile con sistemi totalmente digitali".