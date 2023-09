La piazza pedonalizzata e il "monumento al tetano": la verità del municipio

Nei giorni scorsi un lettore aveva denunciato lo stato di abbandono e degrado di piazza Cina, semi-pedonalizzata lo scorso aprile dopo quattro anni di attesa e un progetto finanziato da Roma Capitale su richiesta della cittadinanza. A far inorrodire i fruitori dell'area, nel quartiere Torrino, è l'assenza di attrattività: blocchi di cemento assolati a fare da panchine, nessuna rastrelliera per le bici, nessun colore, alberelli quasi tutti secchi, aiuole spelacchiate, fontanella spenta e zero dissuasori a impedire l'accesso delle autovetture. Il municipio IX ha voluto dire la sua, spiegando il perché di questa situazione e le azioni che verranno messe in campo al più presto.

La verità del IX municipio su piazza Cina

Lo fa con l'assessora ai lavori pubblici e mobilità Paola Angelucci: "Piazza Cina è stata trasformata basandoci su un progetto del 2019 - ricorda - che non potevamo modificare, nonostante le criticità già emerse al tempo. Andava concretizzato in fretta e basta. Le panchine sono così da progetto, le rastrelliere per le bici non c'erano. E purtroppo l'impennata dei costi dei materiali, dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina e agli aumenti del prezzo dell'energia, ha mangiato buona parte del budget a disposizione". Un budget di poco meno di 90.000 euro per realizzare non solo la riqualificazione della piazza, ma anche una pista ciclabile per collegare la stazione di Tor di Valle, ancora su carta.

I costi esorbitanti e le difficoltà con Acea

"Ci stiamo adoperando per inserire le rastrelliere - promette l'assessora del IX - e per quanto riguarda l'allaccio della fontanella, non è nostra responsabilità. Noi abbiamo concluso tutti i passaggi con Acea, ora tocca a loro. Anzi, noi vorremmo anche creare una vasca idrica di raccolta, per usarla come fonte per la vegetazione, che purtroppo adesso è nelle condizioni raccontate. Vorrei dire che quando gli operai hanno scavato per piantare gli alberi, sotto hanno trovato uno strato profondo di bitume, quindi il terreno non era adatto, hanno dovuto scavare molto di più e ciò ha comportato tempi e costi aggiuntivi".

"Su piazza Cina abbiamo visione ampia"

Riguardo al "monumento al tetano" che troneggia in fondo al parcheggio, l'assessora conclude: "Su piazza Cina noi abbiamo una visione più ampia - dice - vogliamo ottimizzare la parte a parcheggio, sia per la sicurezza pedonale sia per migliorare la fruibilità del parcheggio e vogliamo restaurare quanto c'è, incluso il monumento che è stato segnalato. E' un luogo con una potenzialità sociale forte, va sfruttato al meglio".