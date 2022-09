Al via il cantiere per la riqualificazione dell'ex scuola materna di Decima

La Scuola dei Lillà a Decima verrà ristrutturata. O meglio, sarà ristrutturato l'edificio che fino al 2016 ospitava le bambine e i bambini, ma sulla destinazione ancora non si sa nulla. L'appalto è stato sbloccato, con il direttore dell'area tecnica del IX municipio che ha consegnato il cantiere alla ditta assegnataria.

L'edificio era stato gravemente danneggiato 6 anni fa in seguito a un incendio. Nel 2017 il comitato di quartiere fece un'indagine per capire quante famiglie avessero reale bisogno di una materna a Decima e uscì fuori che rispetto al passato, dato anche il calo demografico, le necessità erano altre. Inoltre l'ex scuola è stata inserita in un bando nazionale da 800.000 euro per farla diventare un centro aggregativo per giovani dai 10 ai 17 anni.

"Oltre il restauro della struttura, abbiamo inserito nel progetto un locale mensa - fanno sapere la presidente del IX Titti Di Salvo e l'assessora ai lavori pubblici, mobilità e scuola Paola Angelucci - , condizione fondamentale per poter utilizzare il servizio per l'intera giornata. Un'altra importante restituzione al territorio ha preso il via".

Alla richiesta di ulteriori chiarimenti sul destino dell'edificio, che si trova in via Renato Togni, l'assessora Angelucci ha spiegato che "la Scuola dei Lillà è un edificio pubblico, il progetto di ristrutturazione l'abbiamo trovato già fatto e fermo da anni - le sue parole a RomaToday - abbiamo superato tutti gli ostacoli burocratici ed amministrativi per poter iniziare l'opera di riqualificazione di un bene praticamente in decomposizione che comporta, in quello stato, molti problemi alla comunità. La destinazione d'uso non è specificata".