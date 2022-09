Il parco del Torrino abbandonato al degrado: "Perché non vengono fatti i lavori?"

La riqualificazione e la messa in sicurezza del parco è finanziata, c'è anche la ditta, ma i lavori non partono e l'area resta nel degrado. Succede a Roma sud, quartiere Torrino, una delle convenzioni urbanistiche della Capitale che devono essere ancora completate. Il parco è quello tra via Caterina Troiani e via delle Comete, proprio accanto all'istituto Santa Chiara dove l'11 maggio 2021 una cuoca venne rapinata e violentata.

Il degrado delle aree verdi al Torrino nord

Lo stato in cui versano le aree verdi pubbliche del quadrante è stato denunciato più volte dai cittadini del Torrino. Nel 2016 i volontari di Retake Ardeatino dovettero rinunciare a un intervento di pulizia e bonifica perché trovarono un insediamento abusivo. Due giorni dopo lo stupro nell'istituto confinante, il comitato di quartiere si appellò al comune affinché si adoperasse alla bonifica dell'area per riconsegnare un senso di sicurezza a tutta la comunità. Ad oggi, però, il parco di via Caterina Troiani è ancora "chiuso", non completato e non manutenuto.

I lavori dovrebbero essere in capo al costruttore

A realizzarlo dovrebbe essere il Gruppo Marronaro, come confermato sia dal comitato di quartiere sia dal IX municipio, ditta di costruzioni che nel quadrante sud della Capitale ha tirato su palazzi a Torrino, Mezzocammino, Cecchignola, Grottaperfetta, Valleranello, Tor Carbone e Vigna Murata. "Il costruttore deve riprendere i lavori - fa sapere la minisindaca Titti Di Salvo - dipende tutto da lui, noi lo abbiamo sollecitato già a fine 2021, appena insediati. Con l'assessorato all'urbanistica di Roma Capitale in questi mesi stiamo lavorando per mettere insieme tutte le opere ancora incomplete, inclusa la sistemazione del giardini di via Caterina Troiani. Il problema, in generale e non nello specifico solo per quanto riguarda il Torrino, è che molte ditte hanno difficoltà legate all'aumento dei costi dei materiali. Non escludo, anche se non lo so per certo, che il costruttore in questione temporeggi anche per questo motivo".

La storia del parco di via Caterina Troiani

Il parco di via Caterina Troiani è il risultato di una compensazione urbanistica: al Torrino Sud, in via Fiume delle Perle, doveva nascere un asilo nido per 60 bambini. Era tutto scritto nella convenzione del 2010, a seguito dell'accordo di programma a compensazione parziale dell'ex comprensorio E1 Tor Marancia, quando furono costruite 4 palazzine in via della Grande Muraglia. La scuola non venne fatta, ma si stabilì la monetizzazione: 1 milione 576mila euro. Con parte di questi soldi il costruttore avrebbe dovuto realizzare il parco di via Caterina Troiani, con un costo iniziale di 162.000 euro di cui 88.000 già spesi per interventi fatti, ma non considerati sufficienti da parte del dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, che non diede l'ok ai collaudi.

Il Cdq: "Tutto abbandonato, ci chiediamo perché"

"I lavori sono arrivati a 396.000 euro - fa sapere Pietro Ragucci, presidente del Cdq Torrino Nord - e questo ha necessitato l'approvazione di una variazione da parte dell'assemblea capitolina. E' stata approvata a luglio 2021, ma da quel momento nulla. Siamo fermi. Ci chiediamo quali siano i motivi che ostacolano la ripresa dei lavori in un parco che ad oggi risulta abbandonato".