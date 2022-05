Mezzocammino, dopo 14 anni verrà completata la barriera anti-rumore sul raccordo

I tempi non sono ancora noti, ma l'annuncio è stato fatto e adesso l'impegno è preso: la barriera fonoassorbente per proteggere il quartiere di Torrino-Mezzocammino dall'inquinamento acustico proveniente dal Raccordo verrà prolungata. Lo ha fatto sapere la presidente del IX municipio Titti Di Salvo, dopo aver ricevuto rassicurazioni dall'assessora comunale ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini nella serata del 2 aprile.

I primi proprietari, insediati nel 2008, già dall'inizio espressero la necessità di una protezione. A maggior ragione che il Gra, in occasione del Giubileo del 2000, venne allargato e prolungato raggiungendo i 50 chilometri, con i lavori che interessarono anche lo svincolo di via Laurentina - con una doppia galleria sotto l'Appia Antica - e il tratto tra via Laurentina e l'A91 Roma-Fiumicino con un nuovo ponte sul Tevere.

A sbloccare dopo 14 anni una situazione rallentata da rimpalli di responsabilità e cambi di amministrazione, è bastata la visita del sindaco Roberto Gualtieri a Torrino-Mezzocammino il 29 aprile, occasione nella quale il comitato di quartiere ha ribadito l'esigenza del proseguimento della barriera, che interesserà il tratto che va da viale Luigi Guglielmi fino al comprensorio Torrino 1, orientativamente l'abitato di via Sciangai e dintorni. A occuparsene sarà Anas.

“Finalmente saranno realizzati i pannelli fonoassorbenti nel tratto di Gra altezza Mezzocammino - commenta Andrea De Priamo (FdI), presidente della commissiione Trasparenza in assemblea capitolina - . Dopo diversi esposti e numerosi atti presentati negli anni da FdI in Campidoglio e in consiglio municipale, a causa del pervicace rifiuto di Anas di riconoscere la propria competenza in merito, questo annuncio ci gratifica perché se allo stesso corrisponderanno i fatti verrà raggiunto un obiettivo importante per la tutela della salute e delle condizioni di vivibilità per gli abitanti di Torrino Mezzocammino. Diamo intanto atto all’assessora Segnalini di aver dato riscontro a quanto da noi e dal comitato di quartiere segnalato e verificheremo i successivi passaggi fino alla realizzazione dell’opera".