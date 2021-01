Lutto al Municipio IX: muore Massimo Di Gregorio

Lutto al municipio IX. Nella serata di domenica, 24 gennaio, è morto Massimo Di Gregorio, grillino della prima ora, che in questi anni aveva ricoperto la carica di capogruppo del consiglio municipale. A ricordarlo un lungo post che il presidente del IX, Dario D’Innocenti, ha pubblicato sulla pagina facebook istituzionale. Una commozione che ha raggiunto anche colleghi del Movimento Cinque Stelle di altri municipi: “Una gran brava persona”, hanno commentato da viale Cambellotti, a Tor Bella Monaca.

“E’ stato per me un punto di riferimento nelle situazioni più difficili”. Esordisce così D’Innocenti nel lungo e commuovente messaggio di addio dedicato al collega e all’amico scomparso. Di Gregorio, venuto a mancare a causa di una malattia, aveva partecipato al recente consiglio sul bilancio “collegandosi dall’ospedale – ha scritto D’Innocenti – Ha voluto esserci perché sapeva che il suo avrebbe potuto essere determinante, cosa che si è puntualmente verificata. Oltre 13 ore di consiglio sono state pesanti per noi, immaginiamoci per lui”. E ancora “Massimo, grazie di tutto quello che ci hai dato, ti porteremo sempre nel cuore”.

Anche il Movimento Cinque Stelle del IX si è unito al messaggio di cordoglio per la scomparsa di Massimo Di Gregorio: “Una persona con un elevato senso delle istituzioni e della comunità. Rare doti in un mondo che va veloce e non si ferma a riflettere. Lui rifletteva, ponderava e mai seguendo la logica dell'utile personale ma sempre nell'ottica del bene comune” si legge nel post pubblicato sulla pagina social del movimento. “Perdiamo una persona con uno spessore umanamente raro che non tutti e non sempre sono riusciti a cogliere. Ciao Massimo hai vissuto con passione, onore e etica il tuo impegno politico e umano. Resterai sempre con noi, nei nostri cuori e nei nostri ricordi delle tante battaglie insieme. A riveder le stelle e che la terra ti sia lieve”.