Municipio IX, coppia di cinghiali a spasso in un'area verde

Cinghiali investiti, a spasso tra le auto parcheggiate nei quartieri, dentro il parco di un ospedale o nel parco archeologico di Ostia Antica: gli ungulati ormai non hanno più una loro zona d'elezione - che fino a poco tempo fa poteva essere Roma Nord - ma si diffondono un po' ovunque. Anche (e nuovamente) nel quadrante sud della Capitale.

Domenica pomeriggio, intorno alle 16.30, un residente del Municipio IX ha "pizzicato" due esemplari che placidamente indagavano l'area verde di via Praga al Torrino, altezza civico 11. Nessun attacco ad altri animali o persone, nessun incidente stradale, ma di sicuro un po' di paura per chi passava di lì, magari appena uscito da una nota pizzeria che si trova di fronte.

Proprio in zona Torrino Mezzocammino nel luglio 2020 tre esemplari avevano scelto il parco Corto Maltese come nuovo habitat, causandone la chiusura per motivi di sicurezza. Un mese dopo un'azione sinergica di volontari animalisti, polizia locale e cittadini aveva permesso la loro cattura incruenta e il trasferimento in un'area naturale.

Nei giorni scorsi l'Aidaa, associazione italiana difesa animali ed ambiente, ha formulato una dettagliata proposta da presentare al sindaco Gualtieri per superare l'emergenza, ormai annosa, legata al proliferare degli ungulati in città: realizzazione di aree apposite ai margini della città dove ospitare i cinghiali dopo la loro cattura e sterilizzazione e un piano adozione a distanza "che permetterebbe come oggi avviene per cani e gatti la loro gestione da parte delle strutture che li ospitano a costi bassissimi". Tutto ciò, ovviamente, accompagnato dall'ultimazione dell'opera di pulizia di Roma: perché si sa, gli animali (non solo cinghiali, ma anche topi e gabbiani) si spingono dai loro territori anche perché attirati dai rifiuti dei romani abbandonati sui marciapiedi per settimane.