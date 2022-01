Luci spente dal Torrino a Fonte Meravigliosa: "Acea ripristini il servizio, è una questione di sicurezza"

Strade al buio da diversi giorni tra Torrino, Mezzocammino e Mostacciano. A segnalarlo è Alessandro Alocci, militante di Azione nel Municipiio IX, che da dopo Natale riceve numerose segnalazioni dai residenti.

"E' ormai da troppo tempo che molte strade del Torrino e Mezzocammino di notte sono completamente prive di illuminazione pubblica" fa sapere in una nota. Le strade coinvolte sono piazzale Cina, piazza Monte di Tai, via Canton, viale Pechino e la corsia laterale della Cristoforo Colombo che immette a Mezzocammino".

Arrivano segnalazioni, sui social, anche da Mostacciano. "Ho personalmente fatto un esposto tramite pec all'Acea - continua Alocci - per chiederne il motivo e soprattutto il ripristino della normale attivazione. Inutile sottolineare che la mancanza di illuminazione rappresenta un problema in termini di sicurezza dei cittadini e per la viabilità dei quartieri già sottoposti a pericolose scorribande notturne di veicoli che superano abbondantemente i limiti di velocità".

Contattata da RomaToday, l'assessora ai lavori pubblici Paola Angelucci ha fatto sapere che "anche il Municipio adesso ha fatto una segnalazione ad Acea, purtroppo noi non abbiamo canali preferenziali. Il guasto c'è, adesso ci vorranno due o tre giorni affinché i tecnici vadano sul posto e verificano il motivo del disservizio".

Già a fine novembre il consigliere capitolino Dario Nanni (lista Calenda) aveva presentato una richiesta di convocazione della commissione Lavori Pubblici per affrontare il tema dell'illuminazione pubblica a Roma, date le numerose segnalazioni di lampioni spenti in diversi quartieri, da San Giovanni all'Appio Latino, ma anche tra Fonte Meravigliosa e il quartiere Giuliano-Dalmata nel IX.