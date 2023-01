Il punto verde qualità abbandonato: "Chiediamo manutenzione e sicurezza"

Inaugurato a marzo 2012 dopo anni di battaglie, il giardino dei pianeti a Torrino nord è ripiombato nell'abbandono. A denunciarlo sono i residenti del quartiere, soprattutto il comitato di zona insieme all'ex consigliere municipale del IX, Massimo Cimini, presidente del circolo Fratelli d'Italia di Decima.

Il giardino dei Pianeti al Torrino nord di nuovo abbandonato

Il giardino - che in realtà è una piazza con alcuni pezzi di verde - si trova in piazza dei Pianeti al Torrino nord, nel IX municipio. Per tutto il primo decennio degli anni Duemila è stato un pezzo di terra chiuso dai bandoni, inaccessibile, abbandonato al degrado. Poi le lotte del comitato di quartiere hanno fatto sì che un privato si prendesse la responsabilità di mantenere in ordine l'area, nata come opera a scomputo nell’ambito del progetto di ampliamento del Punto Verde Qualità Stardust Village. L'inaugurazione ormai quasi undici anni fa venne accolta come un trionfo.

Lampioni spenti, nessuna irrigazione: "Chiediamo sicurezza"

Peccato che i lampioni non siano mai stati allacciati alla rete elettrica, che l'irrigazione del verde sia impossibile perché l'unica acqua disponibile è quella potabile che sgorga da una delle due fontanelle (l'altra è spenta, altrimenti allagherebbe tutto) e da un bel po' di mesi anche il privato faccia fatica a tenere pulita e decorosa l'area. "Abbiamo chiesto un sopralluogo al municipio - fa sapere Pietro Ragucci, presidente del Cdq Torrino Nord - insieme a Massimo Cimini. Il vicepresidente e delegato all'ambiente, Augusto Gregori, si è dimostrato disponibile. Quello che abbiamo chiesto è lo sfalcio dell'erba, una manutenzione costante e l'attacco dell'illuminazione".

Apertura da parte del concessionario dell'area

La messa in sicurezza, infatti, sta molto a cuore ai residenti: "C'è bisogno che qualcuno intervenga - prosegue Ragucci - e l'attuale concessionario che gestisce il giardino deve collaborare. In merito a questo, sembra che ci sia disponibilità nel pianificare una manutenzione più serrata. Resta il problema dell'acqua per irrigare i prati". "Ci teniamo ad insistere per l’allaccio dell’impianto d’illuminazione interno al parco - aggiunge Cimino - , fino ad oggi inattivo, perché nelle ore notturne qualche vandalo si diverte a danneggiare gli arredi".