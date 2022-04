Auto incendiate e cannibalizzate, il quartiere chiede telecamere e pattuglie

Il 22 marzo sei residenti di via De Micheli 46 a Fonte Meravigliosa si sono svegliati con una brutta sorpresa, ovvero altrettante automobili date alle fiamme da ignoti, proprio all'interno dell'area condominiale. Pochi mesi prima, a novembre, altre quattro vetture avevano fatto la stessa fine, sempre nella stessa strada. E poi ruote rubate, lunotti spaccati, macchine cannibalizzate anche dentro i box auto, oppure comodamente sezionate nelle aree verdi del quartiere, sufficientemente buie e isolate per non disturbare la meticolosa opera dei ladri.

La mappa dei furti e degli incendi

Gli episodi sono decine in oltre quattro mesi, tutti (o quasi) segnalati nelle chat WhatsApp del comitato Vigna Murata/Fonte Meravigliosa/Prato Smeraldo. "Da quando sono diventato presidente - conferma a RomaToday Giancarlo Broggio - mi ricordo almeno una ventina di episodi denunciati dai residenti. La percezione è che ci sia un crescendo preoccupante di atti che vanno dal furto di componenti all'incendio". Ma il fenomeno non è limitato geograficamente: anche a Torrino, Mostacciano, Giuliano-Dalmata, Castello della Cecchignola, Laurentino Fonte Ostiense e Spinaceto-Tor de' Cenci ladri e vandali si sono "divertiti" spesso.

I cittadini chiedono le telecamere

La quantità di eventi ha spinto i cittadini a chiedere interventi concreti all'amministrazione del IX municipio, istanza raccolta dalla consigliera della lista civica Raggi, Carla Canale, che il 24 marzo in consiglio ha presentato una mozione - approvata con 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto - in cui si chiede alla presidente Titti Di Salvo si adoperarsi per l'installazione di telecamere di sorveglianza in tecnologia 4K collegate con la Sala Sistema Roma, dotate di riconoscimento delle targhe.

"Strade e parchi troppo bui"

"Oltre alla videosorveglianza - spiega Broggio del comitato di quartiere - riteniamo importante anche lo sfrondamento delle siepi per ridurre le possibilità di nascondiglio e una migliore illuminazione pubblica. Ci sono zone, come via Meldola, via Squarcina e via Gradi che sono molto buie. Chiediamo poi di terminare il lavoro già iniziato con Acea per l'illuminazione delle aree pedonali, dei parchi e dei giardini del quartiere".

Civica Raggi: "Il Municipio rispetti le promesse"

"Sollecito nuovamente la presidente Di Salvo - ha dichiarato Carla Canale (Civica Raggi) - a richiedere al comune l’installazione delle telecamere intelligenti in prossimità delle entrate e delle uscite di Fonte Meravigliosa. Ad oggi, infatti, nulla di quanto da lei promesso in risposta ad una mia interrogazione, la cui risposta è del 13 dicembre 2021 e riguardante le attività criminose nel quartiere Fonte Meravigliosa, ha avuto seguito e i cittadini non possono attendere ulteriormente. Chiedo, quindi, che le azioni deterrenti siano poste concretamente in essere. Dopo mesi di paziente attesa e dopo la mozione votata in consiglio, mi auguro che la presidente si faccia concretamente promotrice di quanto aveva promesso a salvaguardia della sicurezza dei cittadini".

La presidente: "Ho chiesto al comune le telecamere"

Interpellata sul tema da RomaToday, la presidente del IX Titti Di Salvo ha risposto così sulla sicurezza nei quartieri del territorio: "Qualche settimana fa ho convocato un comitato sulla sicurezza - spiega - nel quale ho sollecitato una maggiore copertura fisica e un presidio del territorio, ricevendo riscontro positivo. Inoltre, ho chiesto al dipartimento Simu di attivarsi per l'installazione della videosorveglianza. Il problema, oltre a quello dei furti delle componenti, è anche la presenza di un piromane che si è dato molto da fare negli ultimi mesi, per fortuna le forze dell'ordine stanno lavorando alacremente alla sua individuazione".