Torrino, via ai lavori per il nuovo parco Caterina Troiani

Sono partiti oggi, venerdì 23 settembre, i lavori per la conclusione del parco di via Caterina Troiani al Torrino Nord. Ad annunciarlo l'assessore capitolino all'urbanistica, Maurizio Veloccia. "Ho scritto al comitato di quartiere e alla presidente del IX Di Salvo dopo aver ricevuto rassicurazioni dalla ditta".

La scorsa settimana si era riaccesa una luce sulle sorti dell'area verde, confinante con l'istituto Santa Chiara, teatro nel maggio 2021 di una violenza sessuale. Il parco, frutto di una compensazione urbanistica, doveva essere concluso dal costruttore ma da tempo i residenti non vedevano alcuna operazione in corso. "Nei mesi scorsi, nel condividere la preoccupazione per lo stato di degrado del Parco più volte espressa dal Municipio e dai cittadini - ha dichiarato Veloccia - ho provveduto a convocare l'operatore privato responsabile dei lavori da eseguire per ribadire l'intenzione e l'impegno dell'amministrazione affinché si desse finalmente avvio alla riqualificazione del parco e per sottolineare l'insoddisfazione per i ritardi accumulati".

Insoddisfazione che evidentemente ha colpito nel segno, perché stamattina il cantiere è stato avviato: "Oggi è dunque una bella giornata - conclude l'assessore - ma ora bisogna sbrigarsi per restituire alla pubblica fruizione quest'area, riportando decoro, sicurezza e pulizia”.

"Grazie all’assessore che ha condiviso la preoccupazione per lo stato di degrado del parco - il commento di Titti Di Salvo - più volte espressa dal municipio e dai cittadini. Oggi finalmente l’avvio del cantiere".