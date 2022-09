La telenovela infinita del cantiere che imprigiona un quartiere da 5 anni

Ad aprile 2017 via Bonn al Torrino Nord è stata transennata e chiusa al traffico veicolare e al transito pedonale. Un cedimento del manto stradale ha costretto il comune a intervenire, con circa 300 famiglie che da quel momento, ogni giorno, hanno dovuto fare percorsi più lunghi per andare e tornare da casa. Oggi, 1° settembre 2022, a quasi cinque anni e mezzo da quel momento, ancora non è certo quando si tornerà alla normalità, anche perché la ditta è in ferie.

A dicembre 2021 dopo un sopralluogo del IX municipio sembrava che il cantiere dovesse ripartire spedito e concludersi entro la fine di aprile 2022. Niente da fare. Anche perché ci sono voluti quasi due mesi prima dell'effettivo ritorno degli operai sul luogo, ma il 17 febbraio si è di nuovo tutto bloccato: sotto il livello stradale c'è una falda acquifera molto più estesa del previsto. La ditta ha necessità di rivedere il contratto d'appalto, vengono stanziati ulteriori 25.000 euro. Il passaggio burocratico rallenta l'iter.

Durante una delle ultime commissioni lavori pubblici di Roma Capitale (29 agosto), gli uffici capitolini ragguagliano i consiglieri sullo stato dell'arte. In realtà da dire c'è poco: "I lavori sono ricominciati il 25 luglio, ma si sono subito fermati" spiegano i tecnici. Com'è possibile? Il direttore dei lavori ha riscontrato "delle difformità nella carpenteria del cantiere, non poteva accettarlo e così la ditta deve porre rimedio". Ma non è dato sapere se le modifiche si siano concluse: "Non si riesce a contattarli, sembrano tutti in ferie" fa sapere il responsabile del procedimento ai consiglieri in ascolto.

Quindi l'auspicio è che tra questa settimana (oggi è giovedì 1° settembre) e la prossima, il cantiere riprenda: "In tal caso via Bonn verrà conclusa entro fine mese, altrimenti si slitterà al mese prossimo". Certezze non ce ne sono.