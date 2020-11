Banda del pit stop al Torrino: depredate auto posteggiate in auto e nei parcheggi condominiali

Furti in serie, eseguiti in luoghi pubblici e privati, ai danni delle auto posteggiate al Torrino Nord. In via del Pianeta Mercurio, e nelle strade attigue, non è difficile notare veicoli senza pneumatici, cerchioni, fari. Totalmente cannibalizzati.

Il ripetersi dei furti

“Nel mio condominio c’è chi ha deciso di acquistare un box privato perchè, pur avendo un garage condominiale, continuiamo a subire dei furti - ha raccontato un residente del Torrino Nord che ha chiesto di restare anonimo - Io personalmente sono rimasto vittima, negli ultimi 8 mesi, di tre diversi furti”.

La testimonianza

Una banda del pit-stop ha quindi preso di mira le auto. Soprattutto, a giudicare dalle testimonianze pervenute, quelle di grosse cilindrata. “A maggio e giugno, in due circostanze diverse, ho subìto il furto degli pneumatici e dei cerchioni. Ho provveduto sistemando dei particolari bulloni e quindi non ho più subito quel genere di danno ma sono tornati per rubare fari ed altri parti della carrozzeria. Mi sento vessato” ha dichiarato lo stesso residente.

Una banda del pit stop

Il clima che si respira nel quartiere, comincia a farsi pesante. Non solo per il caso del cittadino che ha segnalato i furti. In un parcheggio su strada, in via del Pianeta Mercurio, per giorni una mercedes è rimasta senza fari e ruote. Ha subito il saccheggio di una banda di professionisti che, evidentemente, non teme di agire anche all'aperto.

Ladri e vandali

D'altra parte non ci sono soltanto i furti. A contribuire ad un clima di generale insicurezza, al Torrino Nord, concorrono anche gli atti vandalici. Il Casale di Viale Città d'Europa offre, in maniera plastica, quale sia la misura dei danni che il quartiere può subire in assenza di adeguati controlli. Controlli che, i residenti che hanno visto depredare le proprie auto, sembrano particolarmente interessati a richiedere.