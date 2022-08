A Roma sud un appartamento per malati psichiatrici

Un appartamento protetto a Roma sud, in via Sabatini a Decima, che ospita quattro pazienti seguiti dal dipartimento di salute mentale e dai servizi sociali di Roma Capitale, allo scopo di lavorare sull'autonomia personale, accedendo a opportunità formativa o lavorative per favorire il reinserimento sociale e migliorare la qualità della vita. Prosegue il progetto "appartamento supportato" nel IX municipio, ideato nel 2015 e inaugurato nel 2016.

Un bando per affidare la gestione dell'appartamento supportato

In questi giorni l'amministrazione Di Salvo ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per affidare la gestione dell'appartamento fino al 31 dicembre 2024, con le manifestazioni d'interesse che andranno presentate entro il 4 settembre. Affidamento che potrà essere rinnovato per ulteriori due anni. La spesa complessiva per il 2023 e il 2024, da parte dell'ente locale, sarà pari a 49.477 euro che raddoppieranno in caso di proroga. Per quanto riguarda l'affitto, invece, se ne prende carico la onlus "Entrare fuori dentro casa", costituita ormai oltre dieci anni fa da un gruppo di genitori di pazienti psichiatrici.

"Un esperimento complesso e raro"

"Il progetto dell'appartamento supportato va avanti ormai da sei anni - spiega a RomaToday l'assessora alle poitiche sociali e della salute del IX, Luisa Laurelli - , nato quando eravamo noi al governo e fortunatamente portato avanti da chi ci ha succeduto. Non sempre succede, è stato un fatto molto positivo. All'interno vivono quattro utenti psichiatrici, con patologie stabilizzate, costantemente in cura al dipartimento".

L'aiuto degli operatori 20 ore a settimana

A dar loro una mano nelle faccende quotidiane c'è un gruppo di operatori specializzati, tra i quali uno psichiatra e uno psicoterapeuta. "E' un'assistenza domiciliare leggera - continua l'assessora - di 20 ore settimanali spalmate dal lunedì al sabato. Gli ospiti vengono aiutati in attività come cucinare e fare la spesa. E' un esperimento veramente raro nel campo delle malattie psichiatriche, perché è sempre complesso mettere insieme la volontà di tutti e finanziare questi progetti".