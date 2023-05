Tutto pronto per l'inaugurazione del parco dell'Eur Castellaccio

Venerdì 19 maggio 2023 alle ore 16:00 dopo l'annuncio di Titti di Salvo presidente del municipio IX, è ufficiale il Parco Eur Castellaccio sarà ufficialmente riaperto dopo vent'anni.

Il nuovo spazio sarà grande diciassette ettari e comprenderà un campo di calcetto, giochi per bambini, una pista ciclabile e attrezzature per sport all'aperto. Il Parco sarà direttamente collegato allo Spazio culturale La Vaccheria.

L'appuntamento è dunque per venerdì pomeriggio, con ingresso da via Severino Delogu per l'inaugurazione del Parco con tanto di concerto della Banda della Polizia Locale.