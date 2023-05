Montagne di "monnezza" e liquami in strada. A Roma sud il porta a porta è fermo: la mappa del disagio

Sono passati dieci giorni dal weekend lungo del 1° maggio, ma c'è un quartiere di Roma dove l'Ama si vede ancora col contagocce e per i suoi abitanti un secchione vuoto è un miraggio. Siamo a Torrino-Mezzocammino, periferia sud della Capitale, IX municipio. Un quartiere lontanissimo dal centro ma residenziale, benestante: il 13% degli abitanti dichiara oltre 55.000 euro l'anno e il reddito medio è superiore ai 30.000 euro. Uno dei problemi principali ora, però, è quello dei rifiuti non raccolti.

Allarme rifiuti a Torrino-Mezzocammino

In questo quadrante, incastonato tra Raccordo, Cristoforo Colombo e Tevere, c'è il servizio di porta a porta: ogni condominio ha la sua isoletta ecologica con vetro, carta e cartone, umido, indifferenziato e plastica. Ma da giorni, anzi settimane, non si vede un operatore Ama neanche a pagarlo oro: "In media l'umido viene ritirato ogni 10 giorni - racconta a RomaToday Francesco Aurea, presidente del comitato di quartiere - le altre frazioni, tranquillamente ogni 2 o 3 settimane".

Gli abitanti tengono cartone e plastica in casa

E così i sacchi di cartone e plastica, che per fortuna non puzzano al sole, finiscono in cantina o nei garage, per chi ce l'ha. Quando, poi, si palesa uno squaletto della municipalizzata dei rifiuti per portarsi via la "monnezza", tutti si precipitano per liberarsi dei sacchi accumulati e oltre a crearsi la fila per conferire, le isole ecologiche si riempiono nuovamente in poche ore: "Io non riesco più a contenere tutte le segnalazioni che mi arrivano - confessa Aurea - ho quasi avuto una crisi di nervi l'altra sera. A quel punto ho scritto alla presidente Di Salvo, all'assessore Gregori e al consigliere Gagliardi (presidente della commissione ambiente, ndr) per segnalare i disagi e chiedere i motivi. Le risposte sono sempre le più svariate, compresa la rottura dei mezzi. Noi però la tassa la paghiamo".

La "fuga" a Spinaceto, dove il porta a porta è dimezzato

E dal comitato di quartiere non escludono che qualche abitante di Torrino-Mezzocammino, stufo di tenersi tutta la "monnezza" in casa, andando a lavoro si porti dietro i sacchi e li lasci a Spinaceto. Lì dove metà quartiere ha il porta a porta e metà no e in entrambi i casi secchioni e bidoncini sono pieni, da ben prima dei lunghi ponti che hanno caratterizzato Aprile. Insomma, il disagio a Roma sud è tanto e la rabbia monta.

La mappa della "monnezza"

In particolare, i cittadini esasperati arrivano da via Cascella, via Giovanni Giolitti (dove dai bidoncini stracolmi si vede uscire liquame), via Raffaello Arcangelo Salimbeni, largo Dino Battaglia, via Giovanni Sinchetto, via Boscarato, via Angiolini , largo Guastalla e via Clemente Origo. Ma, da quel che si sa, non ci sono strade o piazze salve: "Il disservizio è diffuso - conclude Aurea - c'è letteralmente il delirio ovunque e tutti i condomini inviano lamentele e foto da settimane".