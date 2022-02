Eur, ecco perché via Nairobi è a una sola corsia da quasi sette anni

Se a via Bonn, dopo quattro anni e mezzo di chiusura totale, il cantiere ha ripreso vita a fine gennaio con l'obiettivo di far tornare il transito in primavera, nella vicina via Nairobi ancora non ci sono tempistiche certe: secondo quanto fa sapere il Municipio IX, prima di iniziare il cantiere non si è mai proceduto ai sondaggi archeologici preliminari obbligatori.

La strada che collega l'ospedale Sant'Eugenio al laghetto dell'Eur fino al 2015 era a doppio senso di marcia. La riduzione a un unico senso si era resa necessaria dopo il cedimento strutturale di un cunicolo dei sottoservizi, nel tratto tra largo Sri Lanka e piazzale Umanesimo: sono trascorsi quasi sette anni e i jersey di cemento hanno visto susseguirsi tre amministrazioni locali: Santoro, D'Innocenti e ora Di Salvo.

"Quando ci siamo insediati - spiega a RomaToday Paola Angelucci, assessora ai Lavori Pubblici del IX - abbiamo preso in mano il dossier su via Nairobi e abbiamo visto che nonostante i lavori fossero stati assegnati, non partiva il cantiere. Dopo le opportune verifiche, anche con l'assessorato capitolino, ci siamo resi conto che mancavano le indaginni archeologiche che vanno fatte prima di ogni opera pubblica. Adesso abbiamo chiesto novità al Simu, responsabile del procedimento".