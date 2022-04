VIDEO | Al parco degli Eroi di Spinaceto una festa per i bambini fuggiti dall'Ucraina in guerra

Una festa enorme per far divertire le decine di bambine e bambini ucraini ospiti del Mercure West Hotel di Spinaceto e favorire l'interazione sociale con gli abitanti del quartiere. Martedì 12 aprile pomeriggio a Spinaceto, nel parco degli Eroi, è andato in scena un vero e proprio manifesto dell'integrazione.

I piccoli migranti hanno giocato insieme, sorvegliati dalle mamme e dalle volontarie dell'associazione "Donne for Peace" che dal 12 marzo si prende cura dei profughi arrivati da diverse città dell'Ucraina assediate dalla guerra in corso. "Uno straordinario appuntamento di accoglienza e solidarietà per 200 bambini ucraini e italiani - spiega l'assessora alle Politiche sociali del IX, Luisa Laurelli -. Una meravigliosa rete civica che sta provando ad aiutare, anche con piccoli gesti, gli oltre 400 ucraini ospitati in questi giorni nel nostro territorio".

"Noi lavoriamo per la pace, per il diritto delle persone a stare dove devono stare - le parole della presidente del IX, Titti Di Salvo -. C'è stata una risposta immediata, sincera, generosa da parte delle persone che riconoscono a questa iniziativa la capacità di mettere insieme e dire che la guerra non va bene. Noi siamo un paese accogliente, un municipio accogliente. Abbiamo messo in rete tutte le associazioni del territorio".

Inoltre, durante la festa la commissione Pari Opportunità del IX, presieduta dalla consigliera Pd Paola Vaccari, ha acquistato un quadro realizzato dalla pittrice bielorussa Yulija Hramyka, arrivata da Reggio Emilia per donare la sua opera che rappresenta tre donne per la pace: "L'ho fatto per sostenere l'associazione 'Donne for Peace'" spiega l'artista. L'acquisto del quadro è stato possibile tramite una raccolta fondi tra le consigliere e i consiglieri del parlamentino di largo Benenson.