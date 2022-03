Ucraina, Eur protagonista dell'accoglienza: ecco come verrà affrontata l'emergenza

Il IX Municipio è quello che, attualmente, ospita più profughi in fuga dalla guerra in Ucraina in tutta Roma. Sono esattamente 401 gli sfollati che vivono al Mercure West di Spinaceto, su un totale di circa 1.200 come riferisce l'assessora ale Politiche Sociali dell'Eur Luisa Laurelli.

Un impegno non indifferente per la macchina organizzativa del territorio, che per fronteggiare l'emergenza ufficializzerà a breve un coordinamento, chiamato "In-Nove", che riunirà tutte le realtà associative del territorio, Croce Rossa, Sant'Egidio e gruppo Camelot Him di Protezione Civile inclusi, che si occuperà di gestire l'accoglienza e le missioni umanitarie verso i Paesi di confine con l'Ucraina, oltre che le raccolte di beni e vestiti.

"Insieme ad altri assessori municipali che ospitano più profughi - fa sapere Laurelli a RomaToday - sono diventata referente per il Municipio nei confronti della task force comunale, come deciso in seguito all'incontro del 24 marzo con l'assessora capitolina Barbara Funari. "Abbiamo già in programma le prime attività indirizzate a bambini e ragazzi, che nei nostri intenti inizieranno già questo lunedì".

Infatti il centro sportivo Tellene, a Tor de' Cenci, si è reso disponibile ad aprire le porte gratuitamente dal lunedì al venerdì ogni mattina per far fare attività ai piccoli profughi che ancora non sono stati inseriti nel sistema scolastico. Volontari del centro, gli scout di Spinaceto e operatori di Sant'Egidio si adopereranno per portare avanti le attività e il centro sportivo pagherà l'assicurazione da stipulare obbligatoriamente per ogni minore. "E' un piccolo passo per una minima accoglienza" commenta l'assessora.

Inoltre, dallo scorso giovedì l'hotel che ospita i profughi ha allestito una sala, gestita da Save the Children e Sant'Egidio, dedicata a giochi e momenti di socialità per i piccoli ospiti della struttura. "L'idea, coinvolgendo le scuole del territorio - aggiunge Laurelli - è quella di far venire gli alunni per interagire con i loro pari età ucraini, si potrebbe fare anche al Tellene".

Da quanto è possibile apprendere, la convenzione tra l'albergo e Roma Capitale è in vigore fino al 15 aprile: "Lo sforzo è quello di smistare i profughi in altre strutture o nelle famiglie accoglienti - prosegue l'assessora - e ospitare nuovi nuclei familiari che continuano ad arrivare senza soluzione di continuità. Al momento la Asl ha effettuato un check sanitario di tutti, alcuni sono stati ricoverati in ospedale a causa di problemi di salute più seri, ma poi torneranno per realizzare una specie di hub vaccinale, non solo per il siero anti-Covid 19 ma anche per tutti quelli obbligatori che servono ai bambini dai 6 anni in su per essere ammessi a scuola".