Tutti vogliono riqualificare la torre medievale, ma nessuno (ancora) se ne occupa

Da quasi un anno si è acceso il dibattito sul destino del Morone, conosciuto anche come Torre Brunori a Spinaceto. Un manufatto antico, simbolo del quartiere. In stato di abbandono, avvolta da alberi e piante infestanti, della torre se ne occupa quasi esclusivamente chi ci vive vicino e qualche associazione di volontari, nel tentativo di mantenerne vivo il ricordo e farla conoscere anche a chi viene da fuori. A gennaio il consiglio del IX municipio ha approvato una risoluzione (all'unanimità) per chiedere la presa in carico dell'area, la bonifica e la valorizzazione. Ad oggi nulla è successo e così i cittadini si sono dati appuntamento per fare pressione.

Il degrado di torre Brunori

Il faro sulle condizioni del Morone è stato acceso dopo l'estate 2023 prima da un abitante del quartiere, Giuseppe Mura e di conseguenza dall'associazione Amici dei Parchi Campagna, con una lettera indirizzata alla Sovrintendenza Capitolina, al Sindaco e al IX municipio. Si sintetizzava la storia del manufatto di origini medievali, che si colloca su viale Caduti per la Resistenza tra il civico 185 e il 189, illustrandone lo stato attuale e chiedendone il recupero: "Restaurata a fine anni '80, l'area ora è completamente coperta da una fitta vegetazione che nasconde la bellezza dei ruderi e può verosimilmente comprometterli".

Le richieste di bonifica

I Beni Culturali sono coinvolti poiché sul manufatto insiste anche un vincolo archeologico. Nel 1988 una deliberazione di giunta comunale, che descriveva la cessione di un lotto di terreno alla società BIG 1981 ARL, faceva riferimento alla torre medievale definendola "rudere con vincolo imposto dal ministero dei Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza archeologica di Roma". Un dato messo in evidenza anche durante una commissione municipale Cultura dell'ottobre 2023. La richiesta di bonificare l'area, poi, è stata sostenuta anche dall'associazione Sentiero di Trilussa e dal suo presidente Cristiano Ciotta, membro anche del Cdq Spinaceto-Tor de' Cenci.

La protesta dei cittadini

Nel pomeriggio di venerdì 24 maggio, per fare pressione sulle istituzioni competenti, un gruppo di cittadini si è riunito proprio di fronte alla torre Brunori "per far conoscere a chi lo vorrà la storia del manufatto e per chiedere ancora una volta la bonifica e la valorizzazione" fanno sapere gli organizzatori. All'evento prendono parte anche due consiglieri di opposizione in IX, Fulvio Bellassai (lista Calenda) e Massimiliano De Juliis (Fratelli d'Italia), autori lo scorso anno di due interrogazioni che hanno portato al lavoro congiunto di tutte le forze politiche, concluso con la risoluzione passata all'unanimità.

Gregori (IX municipio): "Interlocuzioni in corso"

Rispetto alle responsabilità sull'area dove si colloca la torre, già a novembre 2023 il capogruppo del Pd in IX, Giuseppe Grazioli, aveva annunciato la volontà dell'amministrazione di prendersene carico. Un risultato non ancora raggiunto, ma sul quale l'assessore all'ambiente e vicepresidente Augusto Gregori sembra ottimista: "La presa in carico non c'è stata, ma siamo in fase di interlocuzione con Sovrintendenza e dipartimenti competenti. Da parte nostra resta la disponibilità e a breve speriamo di chiudere il discorso".