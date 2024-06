Viale dei Caduti per la Resistenza chiusa e senza autobus per una buca. Cosa è successo

Il 3 giugno scorso i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Tor de' Cenci, IX municipio, per transennare un tratto di strada reso pericoloso a causa di una buca. Non una voragine, per fortuna. Ma un cedimento del manto stradale che rendeva pericoloso il transito, soprattutto dei mezzi pesanti.

La strada chiusa una settimana a Tor de' Cenci

Per questo motivo viale dei Caduti per la Resistenza, all'altezza del civico 851, è rimasta transennata e impercorribile per oltre una settimana. Il manto ceduto, in realtà, non era certo una voragine. Una "buchetta", come l'ha definita qualche abitante del quartiere. Ma le cause che l'hanno generata sono state molto serie. Come spiega Manuel Gagliardi, consigliere Pd in IX "c'è stato un crollo dei sottoservizi generato da un'infiltrazione importante d'acqua".

La perdita idrica ha scavato il terreno

In sostanza, subito sotto la superficie stradale, una tubatura rotta ha causato una copiosa perdita d'acqua che ha scavato il terreno. Da qui, il cedimento del terreno. "Si era creata una sorta di 'camera vuota' sotto la strada - le parole di Gagliardi - e i tecnici hanno valutato che non ci fosse la sicurezza sufficiente per far passare automobili e autobus". E infatti uno dei mezzi più utilizzati dagli abitanti della zona, il 706, è stato deviato. "Anche il traffico privato ha subito dei disagi - prosegue il consigliere - perché le persone si sono spostate su via Tor de' Cenci e via Renzo Bertani, quindi sulla via Pontina Vecchia, oppure su strade minori".

Autobus e viabilità regolari

In circa una settimana Acea, fatti i rilievi del caso (anche sotto sollecitazione degli uffici tecnici comunali) ha rimesso i sostegni sotto il manto stradale, ricreando una situazione di sicurezza e stabilità dei sottoservizi e delle tubature che passano in quel tratto e poi hanno richiuso la buca, riasfaltando. L'11 giugno il 706 e tutti gli altri mezzi pubblici che transitano su viale dei Caduti per la Resistenza sono tornati a fare regolarmente servizio.