Strade come groviere tra Mezzocammino e Tor de' Cenci

Asfalto crepato, buche, vere e proprie voragini che si riempiono d'acqua dopo le recenti piogge. Ci sono diverse strade a Roma sud che assomigliano sempre più a delle groviere. A denunciarlo sono i cittadini, che ogni giorno si trovano a percorrerle su due o quattro ruote, alla faccia della sicurezza. E per la gioia dei carrozzieri.

Strade come groviere a Tor de' Cenci

Nel caso specifico siamo nel quadrante di Spinaceto e Tor de' Cenci, con una coda verso via di Mezzocammino a Villaggio Azzurro e Casal Brunori. "Tutte le strade del nostro quartiere sono disastrate e piene di buche - informa una residente preoccupata -. Qualcuno sa se è prevista una manutenzione? Eventualmente a chi bisogna rivolgersi per evidenziare la situazione?". Ci sono anche due foto a testimoniare lo stato di ammaloramento, riferita a via Romolo Gigliozzi, altezza civici dal 79 all'89, a Tor de' Cenci. Altre segnalazioni arrivano da via di Mezzocammino, dalla zona del quartiere Villaggio Azzurro e da via Iris Versari a Casal Brunori.

A Mezzocammino intoppi burocratici

Una prima risposta viene data da Fabio Ecca, consigliere Pd del IX municipio: "Il rifacimento di via Mezzocammino - spiega - era stato finanziato nel 2019, ma il ricorso al Tar della ditta arrivata seconda in graduatoria aveva bloccato i lavori. Il Tar ha riconosciuto la legittimità dell'assegnazione alla ditta vintrice e quindi potrà essere rifatta, entro il 2024". Stesso discorso per via Iris Versari.

"Useremo i fondi del Giubileo"

I fondi utilizzati saranno quelli arrivati con il decreto Giubileo 2025. Quattro milioni di euro per ogni municipio: "Tre verranno spesi per il rifacimento delle strade - aggiunge l'assessora Paola Angelucci - e uno per la manutenzione dei marciapiedi. Interverremo sulle rampe di collegamento tra via Romolo Gigliozzi e via dei Caduti per la Resistenza". La delibera è in via di predisposizione in giunta.