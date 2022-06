Sport di base, all'Eur nasce la nuova Asd Roma 9 per rilanciare l'attività nelle scuole

Lo sport nel IX municipio si rilancia e all'Asd Roma 12, che gestisce impianti e palestre scolastiche in tutto il territorio, si affianca anche la nuova Roma 9, società sportiva dilettantistica che prosegue in una rinnovata veste l'esperienza ormai pluriennale dell'Asd Roma 12.

Il lancio della nuova realtà si è tenuto al liceo Plauto domenica 29 maggio, quando è andata in scena la festa dello sport patrocinata dal municipio, organizzata dalla Roma 12 insieme all'Asd Con Noi, Vitinia Sport e Live Centre 2000, alla presenza anche del team Lazio degli Special Olympics.

"Attraverso questa grande festa, resa possibile grazie al grandissimo e costante impegno del Gruppo Roma 12 - fanno sapere dall'associazione -, degli istruttori e dei volontari, abbiamo voluto dare un importante messaggio di rinascita: sarà infatti operativa, da ora in avanti, anche la nuova Roma 9 SSD, che nasce dalle associazioni del territorio, raccogliendo l'importante eredità. Roma 9 nasce dalla consapevolezza del fatto che il nono municipio rappresenta il cuore delle associazioni che hanno raccolto la fiducia di tante famiglie nel corso degli anni, ed è così dunque che celebriamo la nascita del nuovo Gruppo, coscienti più che mai della necessità di un grande e concreto rilancio dello sport a seguito della pandemia da Covid-19".

Presente la minisindaca Titti Di Salvo, l'assessora alle politiche sociali Luisa Laurelli, l'assessore allo sport Patrizio Chiarappa, il presidente della commissione sport in comune Nando Bonessio, le consigliere comunali legate al territorio Francesca Barbato (FdI) e Claudia Pappatà (Pd), la presidente della commissione municipale pari opportunità Paola Vaccari e il consigliere Pd del IX Manuel Gagliardi.

"Siamo convinti che sia finalmente arrivato il momento di arricchire ancor di più il territorio - continua l'associazione -, riportando in campo anche quel forte dialogo già creato molti anni fa con il nostro municipio. Porteremo come sempre avanti i valori che più ci rappresentano: lo sport per tutti e lo sport come base per una maggiore inclusione sociale e le scuole saranno il nostro punto di ripartenza e di rinascita, essendo i luoghi dove i nostri ragazzi passano gran parte del loro tempo, e perché sono proprio loro i rappresentanti del nostro futuro".