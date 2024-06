Spinaceto, cosa potrebbe essere realizzato nell'area del Vicariato che il Comune vuole acquisire

Ancora non si delinea il destino di mezzo ettaro di verde che si trova a Spinaceto, nel IX municipio. Durante l'ultima commissione ambiente e urbanistica, presieduta dal consigliere Pd Manuel Gagliardi, politica e comitati di quartiere si sono confrontati su come trasformare il terreno dato in concessione al Vicariato per costruire una chiesa che non ha mai visto la luce.

L'area del Vicariato a Spinaceto

Siamo tra via degli Eroi di Cefalonia, via Aldo Eluisi, via degli Eroi di Rodi e il cavalcavia di viale dei Caduti per la Resistenza. Fino al 2010, nonostante il progetto di un edificio di culto non sia mai stato portato a termine, veniva curato dal Vicariato con regolarità. Poi il baratro, con cespugli e rovi che hanno preso piede a due passi da un sito archeologico, una villa romana intorno alla quale si è creata anche un'associazione di cittadini. A febbraio, dopo un dialogo durato anni tra l'amministrazione municipale e il Vaticano, quest'ultimo ha portato a termine un'importante opera di bonifica. Resta, adesso, l'ultimo passaggio: l'acquisizione al patrimonio di Roma Capitale.

Un bando per la gestione del verde

Acquisizione sulla quale il IX municipio vuole riflettere approfonditamente. "Questo passaggio verrà fatto in parallelo con la messa a bando della gestione - spiega Gagliardi -. Ad oggi l'area resta nelle disponibilità del Vicariato, è stata ripulita ed è pronta per passare di mano. Ma quello che vogliamo fare è decidere con i cittadini che servizi portare in quest'area, in base alle esigenze del territorio. Personalmente ho pensato ad un presidio sanitario, ad un centro di formazione e sosta mezzi della Protezione Civile, ma anche a un'area cani con centro cinofilo o un parco attrezzato, magari con un chiosco la cui gestione verrebbe data in cambio della manutenzione del verde e della creazione di una piazza. Ci sono varie strade, bisogna capire quella migliore e più utile. E di conseguenza il bando va costruito per essere attrattivo in base a ciò che si vuole portare a Spinaceto".

I dubbi dei cittadini

Questa scelta, però, non va molto a genio a una parte dei cittadini. Come contesta Guido Basso, presidente del comitato di quartiere "c'è la tavola apparecchiata, è tutto pronto, sta al municipio fare l'ultima mossa e adesso abbiamo timore che questo bando diluisca o allontani la soluzione del problema. Non capiamo perché si debba fare prima questo passo rispetto all'acquisizione dell'area". La pensa nello stesso modo Massimiliano De Juliis, capogruppo di FdI in consiglio: "Nel momento in cui si è raggiunto il risultato della bonifica - aggiunge - non capisco perché si debba sprecare un'occasione non prendendo in carico il terreno. Sulla destinazione sono d'accordo con Gagliardi, non c'è bisogno di altre cubature, abbiamo già l'edificio di largo Cannella che verrà ristrutturato e ospiterà associazioni e servizi. Un bel parco sarebbe un'ottima scelta. Mi chiedo, poi, perché il municipio trovi in poche settimane le risorse per fare il verde all'Eur, ma non voglia trovare le risorse per prendersi carico di quest'area".

Servono le risorse

Il tema, infatti, è proprio questo. I 4mila mq del Vicariato a Spinaceto (che da piano regolatore sono verde e servizi pubblici), non sono riconsiderati nel decentramento del verde firmato dall'assessora capitolina Sabrina Alfonsi a dicembre 2021. Quindi il Comune, ad oggi, non ha stanziato alcuna risorsa per fare lo sfalcio dell'erba e le potature degli alberi. "Non prendere ora in carico l'area - spiega Gagliardi - significa lasciarla sotto la responsabilità del Vicariato e nel frattempo arrivare a una soluzione strutturale valida, che permetta di darla in gestione".