Una targa (e un ulivo) in memoria di Romilda, donna combattente simbolo di Spinaceto

A largo Cannella a Spinaceto il IX Municipio ha piantato un ulivo della pace in memoria di Romilda Flora, conosciuta anche come Romilde, ex presidente della sezione soci UniCoop Tirreno - Laurentino.

Romilda Flora è venuta a mancare a 91 anni

Venuta a mancare il 21 ottobre 2021, nata nel 1930, residente a Spinaceto, è stata una delle tante giovani donne a prendere parte alla lotta di Resistenza, per poi partecipare alla vita sociale e politica della città. Una "grande donna e dirigente politica", come l'ha definita la minisindaca del IX Titti Di Salvo, la cui figura viene unita "alla rinascita della piazza di largo Cannella" in maniera simbolica.

Una donna per la libertà e i diritti

"Ha portato avanti sin da giovane gli ideali di libertà - ci racconta Enrico Palmucci, 73 anni, suo successore alla presidenza - prima durante la Resistenza, poi per l'emancipazione femminile. Ha anche avuto una figlia con sindrome di Down per la quale ha sempre lottato per l'integrazione sociale, in un'epoca in cui i figli con disabilità venivano quasi tenuti nascosti".

L'attività politica e sociale

Militante del Partito Comunista Italiano, ex segretaria della sezione Eur, ha anche ricoperto il ruolo di consigliera in quella che un tempo si chiamava XII Circoscrizione. "Sempre in prima linea" aggiunge Palmucci. Romilda, che tutti chiamavano Romilde, è stata al vertice della sezione soci UniCoop Tirreno per quasi trent'anni.

"Questo riconoscimento ci ha fatto molto piacere - conclude Palmucci - . Insieme abbiamo portato avanti sempre grandi attività sociali. Ci siamo impegnati molto per le raccolte alimentari durante l’emergenza Covid, ma anche prima, con il banco alimentare due volte l’anno".