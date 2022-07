Spinaceto, il teatro all'aperto sarà riqualificato: iniziati i lavori sulla piazza

La piazza rossa di Spinaceto, adiacente all’edificio che ospita lo sportello anagrafico di Largo Cannella, non è più imbrattata da scritte vandaliche.

L'avvio della riqualificazione

Il teatro all’aperto, durante l’ultima campagna elettorale tappa anche di alcuni candidati sindaci, è investito da un intenso lavoro di riqualificazione. “Per il decoro urbano il municipio IX riparte da Spinaceto – ha annunciato la minisindaca Titti Di Salvo in una nota firmata insieme agli assessori Paola Angelucci e Alessandro Lepidini – è iniziato oggi l'intervento di riqualificazione della nostra storica ‘piazzetta rossa’ in largo Cannella”.

L’operazione, ha fatto sapere Di Salvo, “è finanziata con un fondo messo a disposizione dal Campidoglio per ciascun municipio. Si tratta di centomila euro destinati a progetti di decoro urbano, com’è nel caso di Spinaceto, uno di quelli che abbiamo indicato noi”. L’operazione consiste nella sostituzione dei mattoncini sconnessi o mancanti, pulizia dalle scritte vandaliche, ripristino della fontanella, dei cigli divelti, della pavimentazione.

Operazione decoro

“L’idea è di riqualificare quello spazio – ha spiegato Manuel Gagliardi, presidente della commissione urbanistica del municipio IX – anche per rendere disponibile quella piazza in vista dei futuri spettacoli all’aperto che il comune sta promuovendo nei quartieri lontani dal centro storico”. Attraverso i fondi annuali, “gestiti direttamente dal dipartimento- servizio decoro urbano, abbiamo pianificato tre interventi riservati al nostro territorio, dopo largo Cannella, a seguire, il ripristino della staccionata e della scala lungo il percorso interno al parco Coari al Torrino Nord, tra via Orsa Maggiore e via della Grande Muraglia e infine il parco Cesare Pavese a Ferratella tra via Elio Vittorini e via Cesare Pavese per iniziare la sistemazione dei gradini e sedute in pietra e percorsi pedonali” ha reso noto Di Salvo nella nota firmata con gli assessori Angelucci e Lepidini.

L'auspicio dei residenti

Per quanto riguarda l’intervento a Largo Cannella “siamo contenti che l’amministrazione abbia deciso d’intervenire – ha commentato Guido Basso, presidente del Comitato di Quartiere – tuttavia auspichiamo che l’operazione sia seguita dal completamento della recinzione di quella piazza. Già in passato abbiamo assistito a qualche intervento di riqualificazione che, tuttavia, qualche vandalo ha finito per vanificare. Speriamo quindi che questa volta si pensi alla recinzione, in modo da preservare il nostro anfiteatro all’aperto anche negli anni a venire”.