Dall'anagrafe alla casa della solidarietà, così rinascerà Spinaceto

Da oggi ad aprile 2023 in IX municipio andrà in scena un percorso partecipativo che porterà alla definizione del progetto di riqualificazione urbanistica di largo Nicolò Cannella.

15 progetti per la città dei 15 minuti: c'è anche largo Cannella

Lo spazio, che comprende la piazzetta rossa già teatro di spettacoli e iniziative culturali durante l'estate romana, è tra le 15 idee che sono state presentate in Campidoglio nell'ambito dello sviluppo della città dei 15 minuti, cavallo di battaglia del sindaco Roberto Gualtieri durante la campagna elettorale dell'autunnno 2021. L'obiettivo è quello di riorganizzare l'intero quadrante mettendo al centro i luoghi di aggregazione, partendo da un'opera di riqualificazione generale e arrivando alla creazione - e al ripristino - di punti di riferimento e servizi per la cittadinanza.

Così è stata scelta la piazza di Spinaceto

"La scelta di Spinaceto - spiega la presidente del IX, Titti Di Salvo - è frutto di una lunga collaborazione tra noi, i dipartimenti, gli assessorati e Risorse per Roma. E' lo schema alla base di un'idea, quella della città di prossimità, che viene tradotta in un modello concreto. E come fase finale che porterà alla definizione del progetto, c'è il processo partecipativo con la cittadinanza".

L'obiettivo è riaprire l'ufficio anagrafico

E così, in un quartiere popolare e in un quadrante caratterizzato dalla conservazione della memoria della Resistenza, grazie ad un milione e mezzo di euro stanziato dal Campidoglio, da qui a un anno dovremmo cominciare a vedere i primi segni di un cambiamento strutturale e sociale: "Vorremmo riaprire l'ufficio anagrafico - continua la minisindaca - oggi chiuso. L'intenzione è poi aprire un centro polifunzionale, con all'interno servizi di vario genere, rivolti a lavoratori, disoccupati, famiglie per aiutare i cittadini ad esercitare i loro diritti e i loro doveri".

Servizi di prossimità anche a Vitinia

Ad oggi, in un territorio di 183 km quadrati, quasi tutti i servizi municipali sono concentrati sui ponti del Laurentino, a due passi dalla sede del IX: "Non può essere così - ammette Di Salvo - per questo, oltre a largo Cannella, vogliamo aprire un altro ufficio anagrafe anche a Vitinia e c'è un atto di consiglio che prevede l'istituzione di un ufficio mobile".

Una casa per tutte le associazioni del territorio

Poi la casa delle associazioni. Un luogo ("gli spazi ci sono, vanno ristrutturati") dove protezione civile, centri sociali, enti del terzo settore, realtà di mutuo soccorso possano ritrovarsi, incontrarsi e svolgere le loro attività. Senza dimenticare la cultura: "Come avete visto con l'apertura della Vaccheria - conclude Titti Di Salvo - abbiamo deciso di avvicinare l'arte ai cittadini del IX, invertendo il senso di marcia. Anche a largo Cannella vogliamo portare arte, musica e teatro come già in parte viene fatto".