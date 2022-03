Spinaceto torna a chiedere una navetta che porti alla stazione di Vitinia

Festeggia dieci anni la richiesta del comitato di quartiere Tor de' Cenci/Spinaceto di avere un bus-navetta che colleghi con la stazione Vitinia della Roma-Lido. Per questo, come fa sapere il portavoce Guido Basso, è stato chiesto un incontro alla presidente del IX Titti Di Salvo.

L'istanza, come detto, ha origini antiche, quando alla guida dell'ex XII c'era Pasquale Calzetta. Ma la sua concretizzazione non è stata mai nemmeno sfiorata: "Il problema principale - spiega Basso - sarebbe l'esproprio di un piccolo terreno lungo via del Risaro, la strada che passa sotto la Cristoforo Colombo e che collega Vitinia a Spinaceto e Tor de' Cenci. Non ci vorrebbe molto, c'è un unico proprietario, ma non si riesce a superare questo ostacolo".

Luogo di pregio naturalistico e di interesse paleontologico, via del Risaro fa da confine tra il Comune di Roma e la Tenuta del Presidente della Repubblica, solo parzialmente percorribile, spesso sito di sversamento abusivo di materiale edile. E' lì, all'interno della riserva naturale di Decima-Malafede, che si trova il Sentiero Trilussa, recentemente oggetto di approvazione da parte del consiglio municipale. La vallata, inoltre, è abitata da avifauna di grande interesse, uno dei motivi per cui durante la consiliatura a Cinque Stelle il discorso è stato totalmente cassato. "Rendere percorribile via del Risaro - ribadisce Basso - significherebbe permettere agli abitanti dei due quartieri di raggiungersi in tre minuti".

A Spinaceto insistono due dei licei più frequentati dell'intero municipio, ovvero il Cannizzaro e il Majorana: "I ragazzi che vivono a Vitinia spesso rinunciano a iscriversi qui - prosegue Basso - perché l'alternativa a farsi accompagnare in macchina è impiegarci oltre un'ora con i mezzi pubblici".