La discarica abusiva nell'ex punto verde qualità di Roma sud

Sacchi neri, calcinacci, cavi, mobili, rifiuti speciali. L'area della mai conclusa Città del Rugby in via Augusto Renzini a Spinaceto è terra di nessuno, anzi. E' terra di ditte senza scrupoli che sversano le risultanze di lavori di ristrutturazione e cantieri, allo scopo di risparmiare rispetto al regolare smaltimento indicato dalla legge.

Le ditte che sversano rifiuti speciali ogni giorno alla Città del Rugby

A denunciare il fenomeno è il comitato di quartiere Spinaceto-Tor de' Cenci, che da sempre tiene d'occhio l'ex punto verde qualità ormai completamente abbandonato: "La scorsa settimana - spiega il presidente Guido Basso lunedì 19 settembre - per tre giorni di seguito, in pieno giorno, ignoti si sono presentati a sversare rifiuti nel parcheggio abbandonato, da lato di via Renzini dove c'è il liceo Plauto. Una volta sono stati visti e probabilmente c'è chi è riuscito a segnare la targa, altre due volte invece erano andati via da poco e c'era tutto a terra. Abbiamo informato la polizia locale, le forze dell'ordine, il IX municipio".

Indagini in corso, responsabili individuati

Da quello che è possibile sapere, la polizia locale dell'Eur ha preso in carico le numerose segnalazioni e i responsabili degli sversamenti illeciti sono anche stati individuati: "C'è la Procura a lavoro - spiega l'assessore all'ambiente del IX, Alessandro Lepidini - e da parte nostra massima attenzione per porre rimedio, anche se è più complesso perché non è un'area di nostra competenza, quindi bisogna lavorare insieme a tutti i dipartimenti interessati. Già a luglio avevo raccolto le denunce dei cittadini e segnalato tutto ai vigili, da quel momento si è aperta una procedura. Bonifiche? Il fenomeno è continuo, farne una e basta risulterebbe inutile. Bisogna chiudere quell'area sempre che serva veramente".

L'ex punto verde qualità mai finito e abbandonato al degrado

La Città del Rugby è un ex punto verde qualità dentro al Parco Campagna, dove avrebbe dovuto nascere una cittadella sportiva dedicata alla palla ovale, mai completata. Nonostante la concessione di 33 anni e i circa 30 milioni di euro spesi dall'amministrazione pubblica. Un impianto dotato di foresteria, piscina, gradinate ed anche di un palazzetto per il pattinaggio sul ghiaccio. Il fallimentare progetto non è mai decollato ed a Spinaceto sono rimasti manufatti incompleti, depradati e ripetutamente occupati. "Oltre un anno fa - ricorda Guido Basso del Cdq - dal dipartimento capitolino ci avevano detto che, almeno per il parcheggio, l'intenzione era quella di riaprirlo. Ma non ne abbiamo saputo più nulla".