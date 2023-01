Niente acqua a Spinaceto. Quando e quali sono le vie interessate

Acea Ato ha comunicato che mercoledì 25 gennaio 2023 sarà interrotto per più di dodici ore il flusso idrico nel municipio X in zona Spinaceto per lavori sulla rete idrica.

Lo stop di oltre 12 ore dalle ore 08:30 alle 21:00 è dovuto alla sostituzione di alcuni organi di manovra sulla rete idrica potabile. Le zone interessate e che potrebbero accusare abbassamenti di pressioni e totale mancanza d’acqua sono: Via Elio Chianesi, Via Sergio De Vitis, Via Marcello Garossi, Via Riccardo Boschiero, Via Vinicio Cortese, Via Fratelli Cervi e vie limitrofe.

Il ritorno alla normalità, salvo imprevisti, è fissato alle ore 21:00. Per limitare i disagi sarà predisposto un servizio sostitutivo tramite quattro autobotti per tutta la durata del fuori servizio: due rispettivamente in Via Fratelli Cervi 55 e Via Elio Chianesi 115 e due con attacco diretto al contatore in Via Vinicio Cortese 155 (Asilo Nido Comunale) e Via Vinicio Cortese 48 (Scuola dell’infanzia Arcobaleno).

Per qualsiasi eventuale segnalazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e per ulteriori informazioni urgenti è possibile contattare la Sala Operativa di Acea ATO2.