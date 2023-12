Bimbi al gelo nella scuola materna di Roma sud: “Da 5 anni lo stesso problema”

Temperature glaciali nelle aule della scuola d'infanzia "Il Piccolo Mandarino" a Spinaceto. Anche quest'anno, denunciano le famiglie, appena si abbassano le temperature la caldaia della struttura non riesce a scaldare sufficientemente i termosifoni e i circa 100 bimbi ospiti della struttura comunale, restano al freddo.

Bambini al gelo nel nido comunale

Un problema che evidentemente va avanti da diversi anni. Secondo quanto riferito dai genitori della scuola d'infanzia, che accoglie bambine e bambini da 0 a 6 anni nel cuore di Spinaceto, a via Filippo de Grenet puntualmente la stagione invernale diventa un grosso problema: "La caldaia funziona - spiegano - perché i tecnici ogni volta che vengono chiamati e fanno un controllo, non evidenziano danni. Però i caloriferi non si scaldano completamente, alcuni solo a metà o meno".

Temperature basse nelle classi

E così succede che le temperature che vengono registrate negli spazi utilizzati da neonati e bambini possano scendere fino a 11 o 12 gradi, così da costringere mamme e papà a vestirli come se si andasse in montagna. Maglie di lana, pile, maglioncini e cappotti tenuti addosso tutto il giorno: "Qualcuno si è già ammalato" protesta un papà. "Quello che vogliamo è che l'amministrazione si prenda la responsabilità di trovare una soluzione - lamenta un genitore - perché per un mese, un mese e mezzo dobbiamo fronteggiare questa problematica, ormai da anni".

L'attacco del Pd

"La scuola Piccolo Mandarino di Spinaceto è per l'ennesimo anno ancora al freddo - denuncia senza giri di parole Manuel Gagliardi, presidente della commissione ambiente e urbanistica in IX municipio e membro della maggioranza - . Nelle classi si registrano temperature di 10 gradi a cui i bambini di 3-4 anni devono essere esposti per diverse ore insieme alle insegnanti ed ai lavoratori. Sono anni che pongo in tutte le sedi questa emergenza, a nulla sono valsi i sopralluoghi del dipartimento Simu e del municipio IX perchè anche quest'anno il problema si è puntualmente ripresentato. Serve un intervento risolutivo - chiede - per interrompere questa situazione intollerabile. Insieme alla consigliera comunale Pappatà stiamo chiedendo una commissione capitolina ed un sopralluogo per affrontare in modo definitivo questo problema e garantire aule confortevoli a bambini in tenera età ed alle lavoratoratrici del Comune".