Sbloccato il cantiere, pronto a riaprire il nido nell'ex casale rurale

Un cantiere fermo per motivi burocratici e per una serie di varianti non realizzabili, una scuola d'infanzia inattiva che ha lasciato decine di famiglie di Mostacciano senza un punto di riferimento. Adesso, però, sembrerebbe che le cose stiano per sbloccarsi. "Il Casale", che fa parte dell'istituto comprensivo Pallavicini, ha potuto mettere a bando i posti per il 2023/2024.

Ripartito il cantiere della scuola d'infanzia a Mostacciano

Le novità principale è che il cantiere per la ristrutturazione dell'edificio è quasi terminato, gli operai dovrebbero andarsene in primavera. In questi mesi hanno rimesso a nuovo il tetto, cambiato gli infissi, ripulito l'area di quello che un tempo era un casale rurale: "Quando ci siamo insediati - ricorda l'assessora ai lavori pubblici e alla scuola del IX municipio, Paola Angelucci - abbiamo trovato una situazione di stallo da almeno un anno. Ne è passato un altro e finalmente siamo prossimi alla consegna della struttura".

Il municipio ha investito 290mila euro

Per riuscire a rendere nuovamente fruibili da bambine e bambini la scuola, che si trova in via Enrico Giachino 24, ci sono voluti all'incirca 290.000 euro: "Erano fondi per la manutenzione straordinaria assegnati al municipio - continua Angelucci - siamo riusciti ad appianare le difficoltà amministrative e progettuali e a riprendere i lavori. Finalmente l'IC Pallavicini ha potuto mettere a bando i posti anche in quel plesso per il prossimo anno".

A bando tutte le strutture del territorio: "Aperta anche l'infanzia a Fonte Laurentina"

"La notizia positiva quest'anno, con l'uscita del bando per le iscrizioni nei nidi - fa sapere l'assessora - è che abbiamo messo a bando tutte le strutture disponibili sul territorio. Anche se c'è una naturale riduzione degli iscritti dovuta alla flessione delle nascite. Noi, come ho sempre detto, non vogliamo chiudere ma potenziare le scuole pubbliche comunali perché siano un servizio capillare e diffuso. In questo contesto, abbiamo aperto anche la scuola dell'infanzia di via Conversi, che auspichiamo diventi un polo educativo 0-6, visto che nido e infanzia sono attaccate. Il quartiere di Fonte Laurentina aspettava questa novità da tempo".