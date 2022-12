A Spinaceto la quarta tappa della Roma Master Cross

Domenica 4 dicembre 2022 presso il Parco Campagna a Spinaceto si correrà la terza tappa della ventiseiesima Roma Master Cross, la gara a tappe che coinvolgerà diverse zone della Capitale organizzato dal CSI Lazio.

La Roma Master Cross vedrà gli atleti sfidarsi in sei tappe, due Trittici, un Campionato Regionale CSI Lazio di specialità, un Torneo con festa finale, con due prove ogni mese da novembre 2022 a gennaio 2023. Le sfide più che di velocità sono sfide di abilità con i partecipanti che dovranno superare ostacoli e muoversi in terreni non asfaltati.

Per partecipare alle prove bisognerà prenotarsi entro la mezzanotte del venerdì antecedente alla gara. Il servizio di cronometraggio, realizzato tramite il Sistema KronoService-CSI, richiede l'impiego dei chip a caviglia, denominati Chip Multisport, così da semplificare anche, per chi ne abbia la possibilità, il cambio bici. E' possibile, analogamente ai chip sottosella, acquistarli o noleggiarli. Tali chip richiedono l'utilizzo di una fascetta idonea a fissarlo alla caviglia. Sarà possibile acquistare il Chip Multisport e della relativa cavigliera direttamente sul sito KronoService o presso la segreteria accreditamento allestita il giorno della prova.

La prima tappa si è svolta a Rocca di Papa al Parco Comunale "La Pompa dei Campi di Annibale" mentre la seconda tappa si è corsa al Parco Ardeatino.