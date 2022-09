Nel liceo di Roma sud gli studenti denunciano crepe e infiltrazioni

Dopo l'occupazione e le tensioni del dicembre scorso, al liceo Plauto c'è di nuovo aria di protesta tra le studentesse e gli studenti. Alcuni di loro, infatti, denunciano infiltrazioni e soffitti pericolanti nel Classico di Spinaceto, anche se dalla Città Metropolitana giungono rassicurazioni sullo stato della manutenzione.

Gli studenti del Plauto denunciano crepe, infiltrazioni e finestre rotte

Oggi venerdì 30 settembre al centro sociale Corto Circuito, zona Don Bosco, si terrà un'assemblea plenaria dei collettivi romani e l'edilizia scolastica sarà al centro della discussione. Dal Plauto verranno portati i racconti di soffitti con infiltrazioni, finestre rotte e pareti crepate. "Abbiamo fotografato i corridoi del primo piano - racconta Diego, un rappresentante d'istituto e referente di Osa - dove ci sono infiltrazioni e piove dentro. Anche nelle aule è la stessa cosa, ci sono le macchie di muffa da almeno quattro anni. Il 28 settembre mi è stato raccontato di una finestra che è staccata in una delle aule dove c'era appena stata manutenzione".

Il municipio: "L'edificio è in manutenzione, nessun pericolo"

Dal IX municipio, però, cercano di rassicurare chi frequenta il Plauto: "Parliamo di una struttura storica che ha bisogno di tanta manutenzione - fa sapere a RomaToday l'assessora alla scuola, lavori pubblici e mobilità - dove nel gennaio 2022 è stato svolto un sopralluogo con Città Metropolitana, uffici tecnici, dirigenza scolastica e sottoscritta. Da quel momento sono iniziati dei lavori che hanno innanzitutto ripristinato i finestroni di un'area al pianterreno, prima inagibile e poi sono partiti i lavori di realizzazione di due nuove aule al piano superiore, in via di completamente e consegna".

Nessun crollo: "Lavori previsti, verrà tutto ripristinato"

L'assessora tiene a sottolineare che "il nostro è un ruolo di congiunzione tra la scuola e l'ente proprietario di tutti gli edifici che ospitano istituti superiori - spiega - cioè la Città Metropolitana. Ho parlato con loro rispetto alle segnalazioni sul Plauto e mi è stato detto che l'attenzione è massima e quanto immortalato nelle foto pubblicate dagli studenti non è frutto di crolli, ma di un lavoro di antisfodellamento, cioè piccole rimozioni controllate fatte su superfici sane per controlli tecnici. Lo fanno ovunque e presto sarà tutto ripristinato. La finestra? Purtroppo può succedere, non è conseguenza della manutenzione, è un caso isolato".

Una possibile succursale per il Plauto

Infine, come è noto il liceo di via Augusto Renzini 70 da anni lotta con la carenza di aule e una crescente tendenza delle iscrizioni. La realizzazione delle nuove aule non sarà l'unica soluzione. Infatti, come anticipa Angelucci "forse siamo vicini a trovare un plesso intero dove aprire la succursale del Plauto, ma per adesso non voglio dire nulla di più perché si devono verificare alcune cose".