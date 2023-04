L'annuncio frettoloso fa il porta a porta dimezzato: a Spinaceto ancora aspettano l'estensione del servizio

Era metà giugno 2013 e a Spinaceto e Tor de' Cenci arrivava il nuovo servizio di porta a porta Ama. I primi quartieri a beneficiare di un nuovo modo di conferire i rifiuti, non più nei normali cassonetti stradali ma in bidoncini più piccoli, ben separati tra loro e frequentemente svuotati (almeno nelle intenzioni iniziali). A distanza di 10 anni, però, i due quartieri del IX municipio aspettano che il servizio venga esteso a tutti, così da evitare di ritrovarsi la "monnezza" per strada.

Il porta a porta non ancora esteso a Spinaceto e Tor de' Cenci

D'altronde è facile immaginare cosa succede nei periodo di maggiore crisi, ben conosciuti dalla Capitale quando si tratta di rifiuti: i cassonetti - nuovi o vecchi che siano - si riempiono velocemente e i sacchetti spesso e volentieri finiscono per strada e sui marciapiedi. Durante le festività natalizie o in estate è un "must". Per questo il comitato di quartiere vuole sapere dal municipio quale sarà il futuro del porta a porta e lo chiederà nel pomeriggio del 14 aprile durante un'assemblea pubblica con alcuni rappresentanti della giunta Di Salvo e un ordine del giorno con ben 11 punti da discutere.

"Cassonetti pieni di immondizia e vengono a conferire addirittura da Pomezia"

"Dal 2013 a oggi - spiega Guido Basso, presidente del Cdq - abbiamo sempre denunciato il fatto che il porta a porta sia rimasto a macchia di leopardo. Tra via dei Caduti della Liberazione, via dei Caduti della Resistenza, via degli Eroi di Rodi, via degli Eroi di Cefalonia e via Romolo Gigliozzi ci sono palazzoni interi che ancora conferiscono con lo stradale". E questo è, evidentemente, un problema. Anche perché negli anni si è manifestato un vero e proprio "pellegrinaggio della monnezza". A quanto sostiene Basso, infatti "i residenti di comuni come Pomezia e Ardea, ma un po' da tutto il sud pontino, vengono a scaricare i loro rifiuti indifferenziati qui, perché da loro le multe sono salatissime". E così i lavoratori pendolari che si dirigono verso la Capitale fanno una tappa per lasciare il sacchetto a svariati chilometri da casa. La prova, per Basso, è arrivata durante il Covid: "Con il lockdown e i confini dei comuni chiusi - conclude il residente - i cassonetti si sono magicamente svuotati. Subito dopo sono tornati a riempirsi".

L'annuncio dell'estensione a fine 2022

A fine 2022 Roma Capitale aveva annunciato l'estensione del porta a porta in tutta Spinaceto, Tor de' Cenci e anche Laurentino Fonte Ostiense, l'ex Laurentino 38. In quei giorni, dopo il via libera da parte del Campidoglio, la presidente del IX Titti Di Salvo, il vicepresidente con delega all'ambiente e ai rifiuti Augusto Gregori e il presidente della commissione competente Manuel Gagliardi avevano parlato di "riconoscimento per una battaglia che abbiamo portato avanti per anni insieme ai cittadini, un passo avanti concreto verso l'aumento della differenziata che oggi è già quasi al 70%". Purtroppo il passo avanti del Comune, seguito a ruota dal municipio, non è stato seguito da alcuna novità concreta: i bidoncini non ci sono, il porta a porta non è stato ancora ampliato. Il motivo è semplice: il modello non è adatto ai condomini coinvolti. Troppo grandi i palazzi, troppo numerose le famiglie interessate dal servizio. "L'obiettivo è passare a isole ecologiche, così da arrivare a identificare precisamente chi conferisce - fa sapere Gagliardi (Pd) - perché il modello originario di PAP, ideato da Alemanno, non è attuabile per tutti e ovunque. Ragioniamo sull'apertura di spazi ad hoc, con criteri precisi, vista la grande disponibilità di verde e di spazi che ha il quartiere".